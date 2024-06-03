Процессоры AMD на Computex 2024: Ryzen 9000, Ryzen AI 300, новые Ryzen 5000XT для AM4 и платы X870

На Computex 2024 AMD представила сразу два семейства процессоров Zen 5: настольные Ryzen 9000 Zen 5 Granite Ridge вместе с платами X870 и X870E для них и других чипов AM5, ноутбучные Ryzen AI 300 и два новых Ryzen 5000XT для AM4. Кроме того, компания показала процессоры для серверов и искусственного интеллекта, а также новую профессиональную видеокарту.

Настольные процессоры AMD Ryzen 9000 Zen 5 Granite Ridge 9000 и AMD Ryzen 9000 Zen 5 Granite Ridge

AMD представила уже третье поколение процессоров для сокета AM5 — чипы Ryzen 9000 с кодовым названием Granite Ridge на новейшей архитектуре Zen 5. процессоры состоят из максимум двух чиплетов, каждый из которых несет до 8 ядер. Новое поколение сохраняет максимальную конфигурацию из 16 ядер и 32 потоков — в отличие от процессоров Intel Core Ultra 200 Arrow Lake.

Линейка AMD Ryzen 9000 AMD Ryzen 9000

Ryzen 9 9950X с 16 ядрами, TDP 170 Вт и частотой до 5,7 ГГц

Ryzen 9 9900X — 12 ядер, TDP 120 Вт, до 5,6 ГГц

Ryzen 7 9700X — 8 ядер, TDP 65 Вт, до 5,5 ГГц

Ryzen 5 9600X — 6 ядер, TDP 65 Вт, до 5,4 ГГц

Это первая волна процессоров Zen 5, ожидаются и другие модели. Разъем AM5 остается неизменным, процессоры Ryzen 9000 используют ту же матрицу ввода/вывода. Помимо новых ядер Zen 5, чипы получили некоторые незначительные изменения в компоновке конденсаторов. Ожидается, что процессоры для сокета AM5 появятся как минимум до 2027 года.

Согласно тестам AMD, флагманский 16-ядерный Ryzen 9 9950X на 4%-23% быстрее в играх по сравнению с Intel Core i9-14900K. В тестах производительности 9950X демонстрирует еще большее преимущество, превосходя i9-14900K на 7%-56%. AMD заявляет об увеличении IPC (инструкций за такт) на 16% по сравнению с Zen 4, исходя из геометрического среднего в разных играх и тестах производительности. Наибольшее улучшение наблюдается в тесте Geekbench 5.4 AES, а наименьшее — в Far Cry 6.

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Чипы имеют удвоенную пропускную способность от L2 до L1 и удвоенную производительность в рабочих нагрузках AI и AVX-512. AMD также увеличивает скорость интерфейса памяти с 5200 МТ/с до 5600 МТ/с.

AMD объявила, что серия Ryzen 9000 выйдет 31 июля. После этого ожидается серия 9000X3D, которая также выйдет после процессоров Intel Core Ultra 200. AMD еще не объявила цену новых процессоров.

Процессоры для ноутбуков AMD Ryzen AI 300 Zen 5 RDNA 3.5 Strix Point

Спустя всего 20 месяцев после представления новой схемы нейминга процессоров AMD вновь меняет ее для процессоров Ryzen AI 300 с кодовым названием Strix Point на архитектуре Zen 5.

Эти чипы получили графику RDNA 3.5 и ускоритель искусственного интеллекта AMD XDNA 2. Компания заявляет, что XDNA2 является самым быстрым среди всех известных процессоров искусственного интеллекта для ПК, включая Qualcomm Snapdragon X (45 TOPS) и Intel Lunar Lake (40-45 TOPS) с производительностью 50 TOPS.

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AMD представила лишь два Ryzen AI 300 Ryzen AI 300

AMD Ryzen AI 9 365 — 10 ядер (4 Zen5 + 6 Zen5c), 34 МБ, 5,0 ГГц, AMD Radeon 880M

AMD Ryzen AI 9 HX 370 — 12 ядер (4x Zen5 + 8 Zen5c), 36 МБ, 5,1 ГГц, AMD Radeon 890M

Новая серия получит до 12 ядер Zen 5, сочетание Zen 5 и более плотных Zen 5c, а также до 16 вычислительных блоков RDNA 3.5, работающих на частоте 2,9 ГГц — все на одном монолитном кристалле, изготовленном по техпроцессу 4 нм TSMC.

Кроме того, AMD представляет новый бренд интегрированных в процессор видеокарт — Radeon 880M и 890M. Оба процессора предлагают 16 линий PCI Express 4.0, а также два USB4, USB 3.2 Gen 2, четыре USB 2.0. и поддержку памяти DDR5-5600 и LPDDR5x-7500.

AMD утверждает, что ее процессоры превзойдут флагманский процессор Intel Meteor Lake, Core Ultra 9 185H, на 36% в игровой производительности. Семейства процессоров 7040 и 8040 состояли из девяти моделей, поэтому две новые модели Ryzen AI 300 — лишь начало. Первые ноутбуки с процессорами Ryzen AI 300 будут представлены сегодня и станут доступными в следующем квартале.

Новые процессоры AMD Ryzen 5000XT для AM4

AMD в 2024 году продолжает поддерживать платформу AM4, которая конкурирует с Intel Raptor Lake предыдущего поколения. Для AM4 уже создано 145 моделей процессоров. Платформа демонстрирует стабильные продажи в таких регионах, как Китай и Латинская Америка, где цены на DDR4 ниже, а материнские платы AM4 более доступны, чем AM5.

Два новых процессора Ryzen 5000XT для AM4 имеют архитектуру Zen 3 и изготовлены по 7 нм техпроцессу TSMC. Старший Ryzen 9 5900XT имеет 16 ядер, 32 потока, частоту 4,8 ГГц, TDP 105 Вт и 72 МБ кэша L2+L3 — его производительность должна быть почти идентичной 5950X. Ryzen 7 5800XT получил 8 ядер и 16 потоков, также 4,8 ГГц и TDP 105 Вт, но только 36 МБ кэша. В комплект поставки процессоров теперь входит кулер Wraith Prism.

В тестах AMD Ryzen 9 5900XT идет вровень или немного превосходит Core i7-13700K в некоторых играх, тогда как 5800XT так же противостоит Core i5-13600KF в других играх.

Чипсеты AMD X870 и X870E для Ryzen 9000

AMD представила новые чипсеты для процессоров AMD Ryzen 9000 нового поколения. Системная логика X870 и X870E совместима с имеющимися процессорами Ryzen 7000 и 8000, также и предыдущие материнские платы будут поддерживать новые процессоры. Ожидается поддержка новых чипов AMD, которые появятся для сокета AM5.

AMD обещает поддержку USB 4.0, видеокарт PCIe Gen5 и NVMe на платах X870E и X870. Новые чипсеты поддерживают более быстрый профиль разгона памяти DDR5 AMD EXPO — до 8000 МТ/с, как говорят данные Gigabyte. Похоже, отличие между обычным вариантом и Extreme (E) заключается в большем количестве портов.

AMD сняла эмбарго на материнские платы X870, которые сейчас демонстрируются партнерами по плате на Computex 2024.

Источники: VideoCardz, Tom`s Hardware, Hardwareluxx, AnandTech

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