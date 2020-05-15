«Нова пошта» начала доставлять по всей Украине лекарства, рекомендованные и заказанные на медицинском онлайн-хабе DOC.ua





Почтовый сервис «Нова пошта» объявил о начале сотрудничества с медицинским онлайн-хабом DOC.ua, в результате заказанные через данный сайт лекарства можно будет получить в отделениях и почтоматах НП, а также по домашнему адресу.

Если раньше DOC.ua был больше известен как сервис записи к врачу, то сегодня это фактически «онлайн-поликлиника» широкого профиля, где специалисты по различным направлениям дистанционно консультируют пациентов со всей Украины. При этом рекомендованные ими медицинские препараты можно заказать непосредственно на сайте в разделе «Аптека» и получить Новой поштой.

«В условиях карантина и проникновения «бесконтакта» во все сферы нашей жизни растет запрос на квалифицированные лекарственные онлайн-консультации. Когда посетить клинику нет возможности, дистанционное общение с медиками становится едва ли не единственным надежным способом получения помощи. И это положительная тенденция, свидетельствующая о внимательном отношении украинцев к своему здоровью: они доверяют специалистам, а не занимаются самолечением. А мы со своей стороны поддерживаем эту важную инициативу DOC.ua своевременной доставкой медикаментов», — отметил Александр Бульба, СЕО Новой пошты.

«Из-за карантина стремительно вырос спрос на бесконтактное общение с медиками не только о симптомах коронавируса, но и других заболеваний, в частности хронических. Поэтому мы оперативно запустили проект онлайн-консультаций с врачами, к которому уже присоединились, кроме терапевтов, более 40 узких специалистов. Они помогают пациентам разобраться в проблеме и рекомендуют алгоритм действий, в том числе и помогают подобрать медикаменты. Их доставку мы доверили Новой поште, потому что скорость в лечении имеет решающее значение», — прокомментировал основатель DOC.ua Сергей Казанцев.

В сервисе DOC.ua особо подчеркнули, что данный сервис был создан как альтернатива самолечению. Врачи сервиса не могут назначать лечение или препараты, а только рекомендовать. После этого пациент самостоятельно формирует корзину заказов в разделе «Аптека», которые доставит Нова пошта.

Напомним, что во время карантина «Нова пошта» бесплатно доставляет лекарства из apteka24.ua по адресу, в почтомат или отделение.

Источник: Нова пошта