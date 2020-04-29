На время карантина «Нова пошта» будет бесплатно доставлять лекарства из apteka24.ua по адресу, в почтомат или отделение





Сервис «Нова пошта» и интернет-аптека apteka24.ua запустили совместный проект по бесплатной доставке лекарств на период карантина, в результате приобретенные медикаменты и оборудование можно будет получить прямо домой с помощью курьеров. Ранее аналогичную услугу запустили сервисы Liki24.com и Uber.

Благодаря сотрудничеству «Новой пошты» с большой аптечной сетью украинцы могут получать все необходимое для здоровья, оставаясь в безопасности своих домов независимо от региона проживания. Теперь лекарства, заказанные на сайте apteka24.ua, можно получить Новой поштой. Заказы принимаются круглосуточно, оплатить их можно заранее на сайте или при получении. Доставка будет осуществляться курьерами до двери, в ближайшее отделение или к почтомату, при этом все варианты бесплатны.

«Карантин продолжается, эпидемия идет к своему пику, и призыв оставаться дома сейчас актуален как никогда. Для нашей компании важно обеспечить потребности каждого в товарах первой необходимости в условиях самоизоляции, и в первую очередь — в лекарствах. Вместе с нашим фармацевтическим партнером мы заботимся, чтобы вы получили все необходимое вовремя и имели возможность выбирать именно то, в чем есть потребность», — прокомментировал Александр Бульба, СЕО Новой почты.

«Мы продолжаем помогать украинцам получать необходимые лекарства в условиях карантина. И, конечно, заручились поддержкой Новой почты, чтобы делать это еще масштабнее. Оператор, которого так любят в нашей стране, позволяет комфортно и быстро доставлять лекарства как в мегаполисы, так и в небольшие населенные пункты. Для меня самое важное в этом то, что можно купить и передать лекарства родителям, не подвергая их риску. Теперь я вижу: добро на шаг впереди », — комментирует директор по маркетингу apteka24.ua Александр Кириллов.

Со сроками доставки и перечнем запрещенных к заказу лекарств можно ознакомиться в специальном разделе по следующей ссылке.

Отметим, что недавно «Нова пошта» ввела администраторов для ускоренного обслуживания клиентов на улице возле отделений, а также бесконтактную доставку.

Источник: Нова Пошта