«Нова пошта» снизила комиссию за отправку денежного перевода по Украине

«Нова пошта» снизила комиссию на отправку денежного перевода «Миттєвий». С 5 марта действует тариф 0,5% от суммы, но не менее 5 гривен.
Как отправить денежный перевод «Миттєвий» по Украине:
- предъявить оператору отделения оригинал паспорта или в приложении «Дія»;
- осуществить оплату наличными или банковской картой сумму, которую хочешь послать, и стоимость услуги перевода;
- назвать ФИО, контактный телефон получателя.
Как получить денежный перевод по Украине наличными:
- прийти в отделение;
- предъявить оригинал паспорта или в приложении «Дія»;
- назвать номер перевода, полученный от отправителя и получить наличные деньги.
Перевод можно отправить с карты и получить в любом работающем отделении наличными в гривне. Услугу платит отправитель. Перечень работающих отделений постоянно обновляется здесь.
Услуги денежного перевода предоставляет компания НоваПей, входящая в группу компаний «Нова пошта».