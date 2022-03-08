«Нова пошта» снизила комиссию за отправку денежного перевода по Украине

«Нова пошта» снизила комиссию на отправку денежного перевода «Миттєвий». С 5 марта действует тариф 0,5% от суммы, но не менее 5 гривен.

Как отправить денежный перевод «Миттєвий» по Украине:

предъявить оператору отделения оригинал паспорта или в приложении «Дія»;

осуществить оплату наличными или банковской картой сумму, которую хочешь послать, и стоимость услуги перевода;

назвать ФИО, контактный телефон получателя.

Как получить денежный перевод по Украине наличными:

прийти в отделение;

предъявить оригинал паспорта или в приложении «Дія»;

назвать номер перевода, полученный от отправителя и получить наличные деньги.

Перевод можно отправить с карты и получить в любом работающем отделении наличными в гривне. Услугу платит отправитель. Перечень работающих отделений постоянно обновляется здесь.

Услуги денежного перевода предоставляет компания НоваПей, входящая в группу компаний «Нова пошта».