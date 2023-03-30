«Нова пошта» запустила услугу адресного забора отправлений в Польше – это стоит 43 грн

Компания «Новая почта» сообщила о запуске новой услуги для клиентов в Польше, желающих совершить отправку в Украину. Теперь клиенты имеют возможность вызвать курьера на любой польский адрес, чтобы отправить документы или посылки весом до 30 кг в Украину.

Отмечается, что услуга действует по всей территории Польши даже в тех городах, где нет отделений Nova Post. Стоимость вызова курьера составляет 43 грн (5 PLN), она оплачивается дополнительно к стоимости услуги доставки.

Чтобы заказать адресный забор отправления, необходимо выполнить следующие действия:

Заполнить заявку на сайте https://novapost.pl/pl-ru/international/create-parcel Оплатить доставку на сайте Проверить содержимое посылки на наличие запрещенных товаров и самостоятельно упаковать. Важно, курьер не проверяет содержимое отправления. Но если во время проверки таможенная служба в посылке обнаружит запрещенные товары, они будут изъяты или вся посылка вернется отправителю. При этом все расходы за возврат оплачивает отправитель.

После того, как отправитель создаст заявку на сайте, с ним свяжется оператор контакт-центра Nova Post для проверки данных и согласования даты прибытия курьера. Курьерская служба работает с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00.

Напоминаем, что из Украины в Польшу также можно отправить посылки компанией «Нова пошта» на любой польский адрес, в отделение Nova Post или почтомат.