Новости Софт 29.05.2024 в 11:23 comment views icon

NovaPay теперь выдает международные переводы MoneyGram — бесплатно для получателя

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Теперь получить международный перевод MoneyGram можно в любом отделении «Новой почты». Деньги будут доступны для получения сразу после отправки перевода из-за границы. Открытие счета для этого не требуется. Отмечается, что выдача наличных бесплатна для получателя и занимает несколько минут.

MoneyGram предоставляет услуги денежных переводов по всему миру онлайн и офлайн. MoneyGram используют более 150 млн потребителей уже более 80 лет.

«Мы расширяем собственные сервисы для удобства клиентов. Они могут получить международные переводы с помощью Western Union, RIA, а теперь еще и MoneyGram, — комментирует Андрей Кривошапко, CEO NovaPay, — Ведь NovaPay — быстрая, удобная и надежная доставка денег туда, куда нужно».

Для того, чтобы получить перевод MoneyGram в компании «Новая почта» необходимо:

  • обратиться в ближайшее отделение «Новой почты»;
  • назвать кассиру номер перевода в MoneyGram;
  • предоставить документы, удостоверяющие личность;
  • получить деньги наличными.

Напомним, НБУ включил NovaPay в перечень наиболее важных объектов платежной инфраструктуры. В 2023 году рекордное количество операций в NovaPay достигло 2,46 млн транзакций в сутки.


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