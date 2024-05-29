NovaPay теперь выдает международные переводы MoneyGram — бесплатно для получателя

Теперь получить международный перевод MoneyGram можно в любом отделении «Новой почты». Деньги будут доступны для получения сразу после отправки перевода из-за границы. Открытие счета для этого не требуется. Отмечается, что выдача наличных бесплатна для получателя и занимает несколько минут.

MoneyGram предоставляет услуги денежных переводов по всему миру онлайн и офлайн. MoneyGram используют более 150 млн потребителей уже более 80 лет.

«Мы расширяем собственные сервисы для удобства клиентов. Они могут получить международные переводы с помощью Western Union, RIA, а теперь еще и MoneyGram, — комментирует Андрей Кривошапко, CEO NovaPay, — Ведь NovaPay — быстрая, удобная и надежная доставка денег туда, куда нужно».

Для того, чтобы получить перевод MoneyGram в компании «Новая почта» необходимо:

обратиться в ближайшее отделение «Новой почты»;

назвать кассиру номер перевода в MoneyGram;

предоставить документы, удостоверяющие личность;

получить деньги наличными.

Напомним, НБУ включил NovaPay в перечень наиболее важных объектов платежной инфраструктуры. В 2023 году рекордное количество операций в NovaPay достигло 2,46 млн транзакций в сутки.