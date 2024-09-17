Новая батарея CATL имеет ресурс службы 15 лет и плановый пробег 1,5 млн км

CATL представила новую батарею, которая может похвастаться впечатляющим сроком службы 15 лет или потрясающими 1,5 млн км пробега. Она разработана специально для электроавтобусов и получила название CATL Tectrans Bus Edition.

Новая батарея также имеет самую высокую плотность энергии в отрасли — 175 Втч/кг. Это означает, что автобусы могут путешествовать дальше на одной зарядке, повышая их эффективность и практичность. На Tectrans Bus Edition предоставляется гарантия 10 лет или 1 млн км пробега.

Новая батарея разрабатывалась таким образом, чтобы выдерживать суровые ежедневные автобусные рабочие нагрузки. Она имеет рейтинг IP69, что означает полную защиту от пыли, а также способность выдерживать струи воды под высоким давлением и высокой температурой. Фактически, батарея может выдержать погружение в воду до 72 часов, что делает ее чрезвычайно устойчивой в сложных погодных условиях.

CATL объявила, что вскоре Tectrans Bus Edition поступит в массовое производство. Компания уже обеспечила партнерство с 13 производителями транспортных средств, включая таких крупных игроков, как Yutong Bus, Golden Dragon и Dongfeng Motor. Новую батарею планируют использовать в 80 различных моделях автобусов.

В настоящее время CATL уже занимает 37,6% доли глобального рынка автомобильных аккумуляторов. Компания агрессивно расширяет свое присутствие на рынке аккумуляторов для коммерческих автомобилей, и Tectrans Bus Edition является очередным шагом в этом направлении.

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Источник: arenaev

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