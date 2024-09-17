Новости Технологии 17.09.2024 в 11:32 comment views icon

Новая батарея CATL имеет ресурс службы 15 лет и плановый пробег 1,5 млн км

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Новая батарея CATL имеет ресурс службы 15 лет и плановый пробег 1,5 млн км

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CATL представила новую батарею, которая может похвастаться впечатляющим сроком службы 15 лет или потрясающими 1,5 млн км пробега. Она разработана специально для электроавтобусов и получила название CATL Tectrans Bus Edition.

Новая батарея также имеет самую высокую плотность энергии в отрасли — 175 Втч/кг. Это означает, что автобусы могут путешествовать дальше на одной зарядке, повышая их эффективность и практичность. На Tectrans Bus Edition предоставляется гарантия 10 лет или 1 млн км пробега.

Нова батарея CATL має ресурс служби 15 років та плановий пробіг 1,5 млн км

Новая батарея разрабатывалась таким образом, чтобы выдерживать суровые ежедневные автобусные рабочие нагрузки. Она имеет рейтинг IP69, что означает полную защиту от пыли, а также способность выдерживать струи воды под высоким давлением и высокой температурой. Фактически, батарея может выдержать погружение в воду до 72 часов, что делает ее чрезвычайно устойчивой в сложных погодных условиях.

CATL объявила, что вскоре Tectrans Bus Edition поступит в массовое производство. Компания уже обеспечила партнерство с 13 производителями транспортных средств, включая таких крупных игроков, как Yutong Bus, Golden Dragon и Dongfeng Motor. Новую батарею планируют использовать в 80 различных моделях автобусов.

В настоящее время CATL уже занимает 37,6% доли глобального рынка автомобильных аккумуляторов. Компания агрессивно расширяет свое присутствие на рынке аккумуляторов для коммерческих автомобилей, и Tectrans Bus Edition является очередным шагом в этом направлении.

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Источник: arenaev

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