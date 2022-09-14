Новая базовая модель Amazon Kindle с зарядкой от USB-C и накопителем на 16 ГБ

Компания Amazon представила самый недорогой вариант Kindle – устройства для чтения электронных книг. Новая бюджетная модель имеет экран с плотностью 300 пикселей на дюйм, увеличенное время автономной работы и возможность зарядки через USB Type C. Ридер будет доступен 12 октября и по цене $99,99 за версию с рекламой или $119,99 без рекламы.

Встроенный накопитель Amazon Kindle емкостью в 16 ГБ понравится любителям аудиокниг. Компания заявляет о 6 неделях автономной работы устройства. Аккумулятор заряжается 2 ч от USB с мощностью 9 Вт или 4 ч от компьютера. Ридер стал немного легче и компактней предшественника (вес 185 г при размере 157,8 x 108,6 x 8 мм), с сохранением той же диагонали экрана в 6 дюймов. «На борту» есть Wi-Fi с поддержкой 2,4 ГГц и 5 ГГц.

Новый Kindle на $10 дороже «читалки» предыдущего поколения и не имеет хорошей подсветки, как у старшей модели Kindle Paperwhite, но теперь выглядит более достойным вариантом, если вы хотите сэкономить $40 разницы между ними. Новый Kindle поставляется в черном или новом мягком синем цвете, который Amazon называет Denim.

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При покупке нового Kindle владелец получает четыре месяца подписки Kindle Unlimited бесплатно. За дополнительные $20 можно купить версию Kindle Kids, со специальным футляром и годовой подпиской на контент Amazon для детей.

Источник: The Verge