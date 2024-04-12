«Новая энерджи» — NOVA («Новая почта») вышла на рынок генерации электроэнергии

NOVA (материнский холдинг «Новая Почта») расширяется и выходит на рынок производства электроэнергии — для этого была создана отдельная компания «Новая энерджи». О создании нового бизнеса рассказанныйсоучредитель группы Владимир Поперешнюк на своей странице Facebook.

По словам Владимира Поперешнюка, «Новая Энерджи» будет заниматься производством энергии на регулярной основе, включая солнечную и газовую генерацию. Никаких других подробностей соучредитель группы NOVA пока не предоставил. Лишь отметил, что необходимость создания собственной энергетической компании обусловлена острой необходимостью усиления энергетической автономности, учитывая изменение тактики россиян, которые в последнее время массово атакуют украинскую генерацию. Также он выразил уверенность, что другие украинские компании по примеру NOVA начнут инвестировать в украинскую энергетику, и отдельно призвал власть не создавать регуляционные препятствия.

«Если регуляции, запреты не будут мешать, предприниматели очень быстро создадут нужные для экономики мощности. Потому что нет таких проблем, которые предприниматели не способны решить!». Владимир Поперешнюк, украинский бизнесмен и соучредитель группы NOVA

Сооснователь NOVA также рассказал, что сейчас 60% топливных потребностей группа обеспечивает собственными ресурсами, отдельно назвав государственное регулирование отрасли (мораторий на повышение цен) одной из причин кризиса.

Данные о «Новая Энерджи» еще не успели появиться в украинских реестрах (ожидаем обновления). Подробнее об актуальной структуре одного из самых успешных украинских холдинговрассказывали здесь.

Украинская энергетика: какова ситуация и перспективы

Новая волна российских ударов по украинской энергетике является более разрушительной, чем террористическая кампания осенью-зимой 2022-2023 года. Вследствие последних ударов ДТЭК потеряло более 50% генерации, а «Центрэнерго» после уничтожение Трипольской ТЭС — все 100%. В прифронтовом Харькове, который беспрестанно обстреливают почти каждый день, повсеместно работают генераторы. Критически ситуация ухудшилась после уничтожения россиянами местной ТЭЦ-5 и Змиевской ТЭС — крупнейшей станции в Харьковской области. В остальных регионах вблизи ЛБЗ ситуация плюс-минус идентична.

Тактика кровожадных российских террористов сейчас — удары по критически важным балансировочным энергообъектам (ТЭС, ГЭС) и распределительным узлам. Единственное отличие от атак 2022-2023 годов — отказ от «ковровых бомбардировок» всех объектов, зато враг целенаправленно наносит более мощные удары по конкретным регионам и промышленным центрам: Харьковщина, Днепропетровщина, Запорожье. Параллельно россия наносит удары по Львовской, Хмельницкой, Ивано-Франковской областях, чтобы нарушить импорт и экспорт электричества Недонация ублюдков.

После российской атаки 11 апреля и повреждений электростанций Укрэнерго призывало украинцев ограничить пользование электроприборами в вечерние часы максимального спроса (с 19:00 до 22:00). Пока держать энергосистему Украины очень помогает погода — аномальная теплая весна позволила почти на месяц раньше завершить отопительный сезон, нарастить резервы благодаря атомной и солнечной генерации, а также привлекая импорт для покрытия дефицита. Самый большой вызов — прохождение летнего максимума потребления. Заместитель министра энергетики Светлана Гринчук не увереначто к лету удастся восстановить мощности до уровня конца марта, даже до следующего отопительного сезона — это крайне непростая задача.

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Впрочем, Минэнерго имеет планы по установлению новой генерации с переходом на кардинально новую модель, которая предусматривает отказ от огромных советских ТЭС в пользу малой распределенной генерации. В этой модели главная ставка делается на зеленую энергетику, в частности установление СЭС на больницах, школах и других объектах критической инфраструктуры. Также для покрытия потребления планируется достройка новых атомных блоков, в частности 5-го блока ХАЭС. Отдельной весомой проблемой является многомиллиардные долгипоэтому вполне вероятен дальнейший рост тарифов для населения — летом 2023-го тариф на электроэнергию повысили до 2,64 гривны за кВт⋅ч. Очевидно, что в будущем повышение неизбежно и именно российские удары здесь являются первопричиной и главным катализатором. Во время телемарафона Гринчук уточнилачто тарифы, если будут повышать, то умеренно, а не сразу до рыночного уровня, который «в разы» выше нынешних, и компенсационные механизмы сохранятся.