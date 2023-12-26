Обновлено: «Энергоатом» покупает у Westinghouse оборудование АР1000 для 5-го блока ХАЭС за 16,4 млрд грн. К тендеру есть вопросы

Обновлено [26 декабря 18:21]: «Энергоатом» закупит оборудование для строительства нового энергоблока Хмельницкой АЭС у американской Westinghouse за $437,5 млн (около 16,4 млрд грн), говорится в тендере, опубликованном на сайте Prozorro. Оборудование для внедрения ядерной установки, по условиям соглашения, должно быть поставлено не позднее 30 ноября 2027 года. В то же время само соглашение, маршрутный лист и преддоговорная переписка имеют гриф «Коммерческая тайна».

Комментируя подписание соглашения «Энергоатома» с Westinghouse, экс-член Коллегии Госатомрегулирования Украины Ольга Кошарная обратила внимание, что технико-экономического обоснования проекта АР-1000 на ХАЭС до сих пор нет, поэтому никаких законодательных оснований покупать оборудование сейчас нет.

В то же время народный депутат Ярослав Железняк утром 26 декабря рассказал, что вместе с однопартийцами из Голоса зарегистрировал заявление в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) на Президента «Энергоатом» Петра Котина. За основу для него взяли недавнее резонансное расследование «Схем», как теща руководителя этого госпредприятия приобрела элитную недвижимость и землю под Киевом во время войны за 7 млн грн (без официально подтвержденных доходов), и дополнительную информацию.

Оригинальный текст от 18 декабря: Ренессанс ядерной энергетики: Украина законтрактовала у Westinghouse оборудование АР1000 для 5-го блока ХАЭС

Госпредприятие «Энергоатом» отчиталось о подписании соглашения с Westinghouse о закупке оборудования АР1000 для энергоблока №5 на Хмельницкой АЭС. Соглашение подписали 17 декабря в Минэнерго с участием министра энергетики Украины Германа Галущенко президент ГП «НАЭК «Энергоатом» Петр Котин и главный исполнительный директор Westinghouse Electric Company Патрик Фрагман.

Мы касались будущего атомной энергетики Украины внедавней статьи о мини-АЭС и перспективах их появления в Украине. Эта новость — маленькая, но очень важное обновление в продолжение одной из самых актуальных тем современности.

Как помните, вскоре в Украине должно начаться строительство реакторов не менее четырех разных типов, и еще в январе Герман Галущенко рассказывал, что строительство реакторов АР1000 от Westinghouse должно завершить сотрудничество Украины с рф в сфере атомной энергетики. Это соглашение еще один шаг для достижения этой цели в процессе, который фактически стартовал еще в 2021 году во время визита в США Владимира Зеленского.

Считаю это эпохальным событием в развитии отечественной атомной энергетики. Это будет первый в истории не советский (по происхождению) энергоблок, который построит Энергоатом в Украине. Он будет иметь мощность более 1100 МВт с безопасным и надежным ядерным реактором поколения ІІІ+» Петр Котин, президент ДП «НАЭК «Энергоатом»

В «Энергоатоме» отмечают, что оборудование уже изготовлено и находится в США, а строительные работы на площадке Хмельницкой АЭС начнутся сразу после принятия Верховной Радой Украины закона о строительстве энергоблоков по технологии АР1000. Также команда «Энергоатома» уже подготовила проект технико-экономического обоснования.

Курс Стратегический маркетинг. Від хаосу до системного маркетингу разом із Тетяною Лукинюк, B2C-директором у Kyivstar, колишнім CMO у Coca-Cola, Mars Ukraine та генеральною директоркою у Red Bull Ukraine. Отримати інформацію про курс

По предварительным оценкам, общая стоимость строительства нового энергоблока №5 на Хмельницкой АЭС, которое обеспечит до 9 тысяч новых рабочих мест, составит около $5 млрд. Финансирование будет осуществляться на средства собственных средств «Энергоатома» и привлеченного кредитования U.S. Exim Bank.

Сейчас только пять блоков АР1000 эксплуатируются в мире, в том числе в США и Китае, еще пять почти готовы к пуску. В соответствии с решениями Кабмина и заключенными между ГП «НАЭК Энергоатом» и Westinghouse Electric Company меморандумами, в Украине планируется построить 9 энергоблоков по технологии АР1000. Первые два – как раз на площадке Хмельницкой АЭС.

Остается вспомнить очень амбициозный совместный план ведущих западных стран утроить ядерные мощности к 2050 году — строительство новых АЭС неизбежно приведет к кратному увеличению объемов как отработанного топлива, так и радиоактивных отходов, но это уже другая история. И точно лучше, чем жить в нефтегазовой зависимости от арабских шейхов и российских террористов.