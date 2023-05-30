2,64 грн за кВт·ч – КМУ одобрил повышение тарифа на электроэнергию для населения

После продолжительных обсуждений на заседании правительства 30 мая было принято решение о повышении тарифа на электроэнергию для населения. Тариф будет увеличен почти вдвое – до 2,64 грн за кВт·ч. Новый тариф начнет действовать уже с 1 июня. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

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«(Министр энергетики Герман, – ред.) Галущенко срочно с голоса внес постановление о повышении тарифов на электроэнергию для населения. Теперь 2 грн 64 коп. Решение было поддержано правительством. Должно заработать с 1 июня», – сообщил информированный источник в правительстве.

Следует отметить, что ранее НКРЭКУ предложила повысить тариф на электроэнергию для бытовых потребителей с 1 июня с нынешних 1,44-1,68 грн до 2,88 грн за кВт·ч (с НДС). При этом регулятор уточнял, что повышение тарифа с 1 июня – это только первый этап «коррекции цен». Следовательно, украинцам следует ожидать дальнейшего повышения тарифов на электроэнергию.

Ранее правительство объясняло необходимость повышения тарифов на электроэнергию для населения тем, что нынешний уровень не покрывает стоимость услуг облэнерго. Были также сообщения о необходимости восстановления энергосистемы после массовых российских обстрелов и разрушений.

Напомним, в прошлом году был принят закон, предусматривающий введение моратория на повышение тарифов на отопление и горячую воду в течение военного положения и 6 месяцев после его прекращения. Однако он не распространяется на тарифы на электроэнергию.

Источник: «Інтерфакс-Україна»