Новая версия monobank — переход на eSIM lifecell прямо в приложении и «Залізна банка» с поддержкой «Дія.Підпис»

monobank обновился и, среди прочего, получил возможность переноса номера на lifecell непосредственно в платежном приложении. Обновление уже доступно на Android (версия 1.43.5) и iOS (версия 1.42.9).

В 2021 году monobank интегрировал услугу eSim от lifecell, а в 2022-м партнеры запустили сервис переноса номера SIM на eSIM.

Запуск новой функции стал возможным благодаря дальнейшему расширению сотрудничества необанка с мобильным оператором. По словам разработчиков, переход на eSIM lifecell с сохранением номера телефона происходит прямо в приложении «в несколько тапов». Фактически monobank для удобства объединил две вышеупомянутые услуги.

Еще одно нововведение – Железная банка. Главное отличие от обычной Банки, которая с началом полномасштабной войны стала едва ли не самым главным инструментом для сбора средств — повышенная безопасность и защищенность, обеспечиваемая сервисом «Дія.Підпис». В частности, владелец Банка, отвечающий не только за свои средства, но и за средства всех доноров сбора, может разрешить снятие средств или разбиение Банки только при условии идентификации через КЭП «Дія.Підпис». Это делает невозможным потерю средств из Банки, даже в случае потери смартфона и всех паролей.