lifecell та monobank запустили сервіс перенесення номеру телефону з SIM на eSIM

monobank розширив функціонал застосунку для абонентів lifecell, які є одночасно клієнтами мобільного банкінгу. Відтепер у мобільному застосунку monobank можна не лише придбати eSIM від lifecell, а й перенести номер з фізичної SIM-картки на цифрову eSIM.

Перевагою нового сервісу є його швидкість, зручність та безпека. Абонент може встановити eSIM у свій смартфон буквально кількома натисканнями. Замінюючи SIM-картку на цифрову eSIM у застосунку monobank, він також автоматично реєструє в lifecell номер телефону на власні паспортні дані для забезпечення максимального захисту номеру від шахраїв.

Сервісом перенесення номеру на цифрову eSIM можуть скористатися усі клієнти monobank, чиї пристрої підтримують функцію вбудованої eSIM. Для цього у застосунку monobank необхідно:

зайти у розділ “Ще” > «eSIM», в якому можна купувати номери lifecell та керувати ними;

обрати «Перенести номер на eSIM»;

надати lifecell доступ до персональних даних та підтвердити їх правильність;

оплатити послугу перенесення та активувати eSIM згідно з інструкціями на екрані.

Вартість послуги перенесення номеру на eSIM-картку становить 150 грн, а весь процес триває не довше 2 хвилин.

Одразу після перенесення номеру на віртуальну eSIM від lifecell у monobank та її активації, користувач може безпосередньо у застосунку:

переглядати залишок хвилин, ГБ і SMS за пакетом послуг;

змінювати тарифний план;

активувати функцію автоматичних регулярних платежів за номером;

поповнювати мобільний рахунок без комісії;

налаштувати авторизацію в застосунку monobank за номером eSIM.

Починаючи з 24 лютого попит на eSIM від lifecell збільшився у середньому в 5 разів, адже цифрова SIM має ряд переваг порівняно з фізичною SIM-карткою, актуальних під час військового стану та бойових дій, зокрема, захищена від фізичних пошкоджень, у разі втрати смартфону зловмисник не зможе нею скористатися, для придбання не потрібно шукати офлайн точку продажу, можна встановити декілька в один пристрій.

Джерело: lifecell