Эйнштейн ошибался? Новое исследование указывает на то, что Вселенная является замкнутой сферой





Согласно стандартной космологической теории, принято считать, что Вселенная имеет плоскую форму с нулевой кривизной пространства. Если отправить фотоны в пустоту, они будут двигаться по прямой линии. Однако новое исследование указывает на то, что Вселенная фактически является замкнутой сферой. Это означает, что фотоны в итоге вернутся туда, откуда начали свой путь.

В статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy, группа астрономов во главе с Элеонорой ди Валентино (Eleonora di Valentino) из Манчестерского университета с достоверностью более 99% представила новые результаты анализа данных, полученных космическим телескопом «Планк» в прошлом году. Они противоречат большинству общепринятых теорий о космосе и представляют собой «космологический кризис», который требует «радикального переосмысления текущей космологической модели».

Предполагается, что причина искривления Вселенной заключается в том, как гравитация изгибает путь света, и этот эффект, предсказанный Эйнштейном, называется гравитационным линзированием. Изгибает не только свет, но и космический микроволновый фон – реликтовое излучение, оставшееся в пространстве между звёздами и галактиками, начиная примерно с 380 тыс. лет после Большого взрыва, когда сформировались первые нейтральные атомы Вселенной.

Если посмотреть на данные обсерватории «Планк», можно обнаружить, что микроволновый фон сильнее подвергается воздействию гравитационного линзирования. Астрофизики из Planck Collaboration назвали эту аномалию Alens, одним из объяснений этому эффекту может служить форма Вселенной.

Искривление Вселенной может объяснить одну аномалию, но возникают другие проблемы, в частности, измерение Постоянной Хаббла – скорость, с которой расширяется Вселенная. Исследования барионных акустических колебаний тёмной энергии также несовместимы с моделью замкнутой Вселенной. Ранее астрофизики из Кембриджского университета также проанализировали данные «Планка» за 2018 год и нашли доказательства искривления, но когда они сравнили их с другими данными, то обнаружили убедительные доказательства в поддержку теории плоской Вселенной. Таким образом, большая часть данных подтверждает стандартную космологическую теорию за исключением всего лишь одной аномалии.

Источник:Sciencealert