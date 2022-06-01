Новые часы Garmin: Forerunner 255 и Forerunner 955 получили «гоночный» виджет, многодиапазонный GPS и другие новшества. Для «старшей» модели доступен вариант с солнечной панелью

Ко Всемирному дню бега, который отмечается 1 июня, компания Garmin представила двое новых часов для бега. Более «простая» модель Forerunner 255 стоит 349,99 долларов. Это легкие беговые часы среднего класса, созданные на базе модели Forerunner 245. Доступны два варианта: 46 мм и 49 грамм, а также 41 мм и 32 грамма (модель 255S).

Будут и модификации Forerunner 255 Music и 255S Music, которые смогут хранить до 500 песен. Доступны также плейлисты от Spotify, Amazon Music и Deezer. Модели Music будут стоить дополнительно 50 долларов, что в сумме составит 399,99 долларов.

Водонепроницаемость составляет до 5 АТМ. Forerunner 255 сможет автономно проработать 14 дней (и до 30 часов при использовании GPS). Добавлен «гоночный» виджет (прогноз результатов, погода в день гонки и обратный отсчет до начала), отслеживание вариабельности сердечного ритма (HRV) во время сна, многодиапазонный GPS, NFC для оплаты через Garmin Pay, новый алгоритм подсказок и прогнозов перед соревнованиями и возможность для триатлонистов более легко переключаться между видами спорта одним нажатием кнопки.

В часах теперь есть функция «утренний отчет». Когда пользователь проснется, гаджет предоставит краткую сводку о погоде за день, рекомендации по ежедневным тренировкам и отчет о качестве сна, времени восстановления, статусе тренировки и статусе HRV.

Линейка Forerunner 255 по-прежнему оснащена непрерывным мониторингом сердечного ритма, а также датчиками SpO2 и т. д.

Доступны четыре цвета: черный, серый, розовый и синий.

Forerunner 955 стоят 499,99 долларов. Будет доступен вариант с солнечной панелью. Часы оснащены 47-мм Always On полноцветным сенсорным дисплеем и весят 52 грамма. Доступными привычные пять физических кнопок, которые можно использовать вместе с сенсорным экраном. Водонепроницаемость составляет 5 АТМ, время автономной работы — примерно 15 дней (и 42 часа с постоянно включенным GPS).

Forerunner 955 Solar стоит 599,99 долларов. Запатентованная солнечная панель Garmin Power Glass позволит часам проработать до 20 дней без подзарядки, из них 49 часов — в режиме включенного GPS.

Часы также получили многодиапазонный GPS, статус HRV, утренние отчеты и новый «гоночный» виджет.

У Forerunner 955 есть те же основные функции, что и у 255. Однако у этой модели есть еще несколько дополнительных тренировочных показателей, таких как PacePro и ClimbPro, которые дают рекомендации в реальном времени по темпу и высоте. Вы также можете хранить большее количество песен — 2000.

Доступны только два цвета: черный и белый.