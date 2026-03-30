Motorola официально назвала дату релиза Razr Fold официально назвала дату релиза Razr Fold

Motorola офіційно назвала дату релізу Razr Fold

Motorola официально подтвердила дату начала продаж своего первого складного смартфона в виде книжки Razr Fold.


Ожидается, что новая раскладушка будет конкурировать с аналогичными устройствами Galaxy Z Fold7 от Samsung, Honor Magic V6 и Oppo Find N6. На европейском рынке новый Razr Fold должен появиться в продаже 11 апреля. 

Однако до сих пор неизвестно, когда Razr Fold появится на рынках стран Северной Америки, Индии или в Азии. В Европе смартфон поступит в продажу по цене 1999. В Великобритании его цена будет составлять 1800 фунтов за версию с 512 ГБ встроенной памяти и 16 ГБ ОЗУ. 


Razr Fold получит аккумулятор емкостью 6000 мА-ч, а также поддержку беспроводной зарядки мощностью 50 Вт и проводной на 80 Вт. Смартфон будет работать на чипе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, будет иметь 6,6″ внешний дисплей и 8,1″-внутренний с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2484×2232 пикселей. 

Дисплей также получит защитное стекло Corning Gorilla Glass Ceramic 3 и сертификат защиты IP49. Основная камера на 50 Мп Sony LYT-828, сверхширокоугольная — 50 Мп, телеобъектив на 50 Мп (LYT-600) с трехкратным зумом. Фронталка на 20 Мп и внутренняя камера на 32 Мп.

Ранее мы писали, что в сети обнародовали первые изображения флагманского складного смартфона Motorola Razr 70 Ultra. В начале года на CES 2026 компания Motorolaсделала сразу несколько анонсов. Бренд показал лимитированный Razr для фанатов футбола, ультрапремиальный Signature, новые смарт-часы, портативную акустику, аксессуары и сразу два ИИ-проекта.

Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
