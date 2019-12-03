Новый анализ крови позволит прогнозировать больше заболеваний с помощью всего лишь одного образца





Один образец плазмы крови может использоваться для оценки состояния здоровья и прогнозирования вероятности развития ряда заболеваний. Это похоже на то, что предлагал скандальный медицинский стартап Theranos, который закрылся в прошлом году, однако, в отличие от него, новая концепция была подтверждена несколькими исследованиями, опубликованными в журнале Nature Medicine.

Исследование, проведённое учёными из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, Кембриджского университета и биотехнологической компании SomaLogic, предусматривает сканирование плазмы крови на широкий спектр белков. Учёные ищут в ней прежде всего аптамеры, фрагменты ДНК, которые связываются с целевым белком и таким образом определяют, какие именно белки присутствуют в крови и в каких концентрациях. Затем эта информация передаётся алгоритмам машинного обучения и используется для прогнозирования болезней: развития диабета или сердечно-сосудистых заболеваний.

Это всё ещё научно-экспериментальная концепция, но команда исследователей считает, что технология совершенствуется и становится более доступной. Она может помочь врачам в проведении всесторонней оценки состояния здоровья, используя только один образец крови. Учёные называют это «жидким тестом здоровья».

Существуют и другие анализы крови, в которых происходит поиск индикативных ферментов. Так, например, группа исследователей из IBM работает над анализом крови, который ищет пептид под названием бета-амилоид, связанный с болезнью Альцгеймера, и использует машинное обучение для прогнозирования факторов риска заболевания. Подобным образом происходит обнаружение и других видов белков. Теоретически поиск аптамеров может позволить исследователям прогнозировать сразу нескольких заболеваний с помощью одного образца крови.

Источник: Engadget