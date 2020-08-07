Новый Edge всем и каждому. Microsoft заблокировала возможность деинсталляции браузера из Windows 10

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В начале этого года вышла публичная версия нового браузера Microsoft Edge на базе Chromium и пользователи при желании могли его установить на свои компьютеры. Но после очередного автоматического обновления операционной системы он появился уже на всех устройствах и прочно прописался с Windows 10. И после такой принудительной установки пользователи уже не могли удалить браузер.

Теперь же в своих документах поддержки Microsoft официально подтвердила, что пользователи не смогут деинсталлировать новый браузер Edge. Документ имеет заголовок «Can’t uninstall Microsoft Edge» («Не удаётся удалить Microsoft Edge»).

В этом документе говорится, что начиная с января, Microsoft поэтапно перевела пользователей Windows с устаревшей версии Microsoft Edge на новую версию.

«Мы хотим, чтобы у всех клиентов Windows была последняя версия браузера Microsoft Edge, обеспечивающая производительность, конфиденциальность, безопасность, продуктивность и возможности поддержки, которые он предлагает», — говорится в сообщении компании.

Также отмечается, что новая версия браузера Edge включена в обновление операционной системы Windows, поэтому больше не будет доступна возможность удалить её или использовать устаревшую версию Microsoft Edge.

Источник: wccftech