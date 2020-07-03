Новый Edge на базе Chromium распространяется вместе с принудительным обновлением ОС и навязчиво ведёт себя





Новый браузер Microsoft Edge на базе Chromium оказался слишком навязчивым. Некоторые пользователи сообщают, что после его установки в системе браузер начинает вести себя, как типичный вирус или другое вредоносное ПО. Он автоматически запускается, добавляет свои значки на рабочий стол и панель задач, настойчиво призывает отказаться от установленных системных предпочтений использования Chrome в пользу Edge (а отказ от этого предложения находить не очень удобно).

A Windows 10 update forces a full screen @MicrosoftEdge window, which cannot be closed from the taskbar, or CTRL W, or even ALT F4. You must press «get started,» then the X, and even then it pops up a welcome screen. And pins itself to the taskbar. pic.twitter.com/mEhEbqpIc7 — Taran Quarantino (@TaranVH) July 2, 2020

Такое поведение приложения, вполне естественно, вызывает раздражение у пользователей. Добавляет масла в огонь тот факт, что у пользователей нет возможности отказаться от установки нового Edge на базе Chromium. Если раньше браузер нужно было загружать и устанавливать самостоятельно (и кто не хотел, мог этого не делать), то теперь новый Edge стал частью очередного автоматического обновления Windows 10. А после его установки удалить браузер уже не получается. Более того, обновление с принудительной установкой браузера пришло даже на системы с Windows 7, которая уже больше не поддерживается.

Единственным оправданием Microsoft может служить тот факт, что устанавливая новый Edge на базе Chromium компания заменяет им старый Edge, тем самым обеспечивая пользователей наиболее актуальной и безопасной версией ПО. Журналисты ресурса The Verge отправили запрос в Microsoft с просьбой пояснить причины столь необычного способа распространения браузера и его навязчивого поведения. На момент подготовки материала ответ ещё не был получен.

Источник: The Verge