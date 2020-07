Новый Edge на базе Chromium распространяется вместе с принудительным обновлением ОС и навязчиво ведёт себя

Новый браузер Microsoft Edge на базе Chromium оказался слишком навязчивым. Некоторые пользователи сообщают, что после его установки в системе браузер начинает вести себя, как типичный вирус или другое вредоносное ПО. Он автоматически запускается, добавляет свои значки на рабочий стол и панель задач, настойчиво призывает отказаться от установленных системных предпочтений использования Chrome в пользу Edge (а отказ от этого предложения находить не очень удобно).

A Windows 10 update forces a full screen @MicrosoftEdge window, which cannot be closed from the taskbar, or CTRL W, or even ALT F4. You must press «get started,» then the X, and even then it pops up a welcome screen. And pins itself to the taskbar. pic.twitter.com/mEhEbqpIc7

— Taran Quarantino (@TaranVH) July 2, 2020