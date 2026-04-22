Xbox обновляет PR-стратегию и вскоре позволит игрокам тратить баллы прямо с консоли

Microsoft одновременно послала два сигнала: компания ищет старшего менеджера по репутации Xbox и готовит функцию расходования баллов Microsoft Rewards непосредственно с консоли. Обе новости появились почти одновременно — и вместе рисуют более четкий образ того, куда движется бренд.





Новый фокус на репутацию

Вакансия Senior Manager, Xbox Brand & Reputation уже закрыта для подачи заявок — и уже успела привлечь внимание Ларри Хриба, известного как Major Nelson, лицо Xbox в течение почти двух десятилетий. Согласно описанию роли, новый менеджер должен «защищать и возвышать бренд Xbox», координировать коммуникацию между командами маркетинга, инженерии и публичных дел, а также управлять PR-агентством как частью расширенной команды.

Появление такой позиции — не пустяк. Xbox давно имел репутацию бренда, который умеет подстрелить сам себя в самый неудачный момент: любая плохая новость от PlayStation традиционно перекрывалась еще худшей от Microsoft. После того как в феврале 2026 года Аша Шарма сменила Фила Спенсера на посту CEO Microsoft Gaming и объявила «возвращение Xbox» с фокусом на консоль и ядро фанатов, компания действительно несколько месяцев обходится без громких скандалов Систематическая работа с репутацией — очевидный следующий шаг.

Балы наконец-то на консоли

Параллельно на сайте Xbox Rewards появилась пометка «скоро»: пользователи смогут тратить накопленные баллы Microsoft Rewards непосредственно при покупках на консоли. Ранее такой возможности не было — баллы приходилось обменивать через браузер или отдельное приложение.





Программа Microsoft Rewards начисляет баллы за поиск в Bing, покупки в Microsoft Store и выполнение задач на Xbox. Теоретически их хватает, чтобы частично или полностью покрыть стоимость игр или подписки — хотя на практике многие игроки просто забывают их использовать. Функция расхода прямо с консоли снижает этот порог. Есть и ложка дегтя: недавно введенный Bing Star Bonus обещает до 2100 баллов в месяц, но многие пользователи не могут достичь этой планки даже при точном выполнении условий.

Ранее ITC писал о том, что Xbox отменила прямой обмен баллов Rewards на Game Pass — поэтому новая функция выглядит как частичная компенсация этого изменения. А контекст вокруг нового руководства и репутационного фокуса подробно описан в материале о назначение Аши Шармы CEO Microsoft Gaming.

Источник: Windows Central