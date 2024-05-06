Новый костюм: Джеймс Ганн показал Супермена в исполнении Дэвида Коренсвета

Пока продолжаются съемки нового фильма «Супермен» (ранее известного как «Супермен: Наследие») режиссер и сценарист Джеймс Ганн демонстрирует фото исполнителя главной роли Дэвида Коренсвета в новом костюме. Фото было сделано на съемочной площадке Джессом Миглио непосредственно с камеры.

Костюм местами кажется грязным и потрепанным — у Супермена явно был непростой день. Это подсказывает, что Стальной человек, вероятно, получил достойного противника, который способен потрепать выносливого криптонца.

Дэвид Коренсвет с ролью «Супермена» получает первую главную роль в голливудском фильме и огромный карьерный скачок. Тридцатилетний актер наиболее известен своими ролями второго плана в двух сериалах Netflix, созданных Райаном Мерфи: «Политик» и «Голливуд». Его самая известная роль в фильме до «Супермена» была в ленте «Жемчужина», фильме ужасов режиссера Ти Уэста с Мией Гот в главной роли.

Пару Корнесвету в «Супермене» составит обладательница «Эмми» за «Удивительную миссис Мейзел» Рэйчел Броснаген в роли Лоис Лейн. Николас Холт сыграет злодея Лекса Лютора. Актерский состав также включает Скайлера Джизондо (Джимми Олсен), Энтони Кэрригана (Метаморфо), Эди Гатеги (Мистер Террифик), Натана Филлиона (Гай Гарднер), Изабелу Мерсед (Девушка-ястреб).

Хотя изначально фильм назывался «Супермен: Наследие»Ганн заявил в феврале, что сократил название до «Супермена». Примерно в то же время Ганн опубликовал первую фотографию актерского состава с первой сессии чтения сценария фильма. «Супермен» выйдет в кинотеатрах 11 июля 2025 года.

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Источник: Variety