«Супермен», но без «Наследия»: DC Studios начала съемки фильма о Человеке из стали с обновленным названием

Заходят как-то в бар суперзлодей, журналист и пришелец…

Rachel Brosnahan with David Corenswet and Nicholas Hoult on the first day of filming #Superman “A supervillain, a journalist and an alien walk into a bar…” pic.twitter.com/0gOnn3FYXJ — Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) March 1, 2024

29 февраля стартовали съемки нового «Супермена» (ранее известного под названием «Супермен: Наследие») — фильма, который начнет перезагрузку Вселенной DC под руководством Джеймса Ганна и Питера Сафрана.

«Рад объявить о начале съемок Супермена сегодня, 29 февраля. Это случайно и незапланированно — день рождения Супермена», — написал Ганн под фото со съемок. «В первом черновике фильм назывался «Супермен: Наследие», в финале же стало понятно, что это просто Супермен».

Генри Кавилла в роли Супермена на экране заменит Дэвид Коренсвет, который появлялся в сериале Райана Мерфи «Политик», слэшере A24 «Пэрл» и шоу HBO «Мы владеем этим городом». Роль Лоис Лейн отвели Рэйчел Броснахен, которая получила премии «Эмми» и «Золотой глобус» за «Удивительную миссис Мейзел». Николас Холт («Меню» и «Рэнфилд»), который также претендовал на роль Кларка Кента, сыграет злодея Лекса Лютора.

Также среди актерского состава появятся Скайлер Джизондо (Джимми Олсен), Энтони Керриган (Метаморфо), Эди Гатеги (Мистер Террифик), Натан Филлон (Гай Гарднер), Изабела Меркад (Девушка-ястреб) и другие. Вероятно, в фильме мы увидим и новую Супердевушку в исполнении звезды «Дома дракона» Милли Алкок.

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«Некоторые из нас встретились впервые, а некоторые снова. Удивительно было слушать сценарий вживую. Как и во всех этих фильмах, здесь много экшн-последовательностей и прочего», — сказала Броснахэн после первых чтений. «Я всегда любила Лоис Лейн. Она умная, амбициозная и может быть смешной».

«Супермен» выйдет в кинотеатрах 11 июля 2025 года.

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