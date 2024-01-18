Супермен, Бэтмен и другие оригинальные герои DC станут «общественным достоянием‎» в 2030-х годах

10 лет назад Зак Снайдер разработал сюжетную линию, в которой Брюс Уэйн из Лоис Лейн «наставляют рога» Супермену, однако Warner Bros. и DC Studios, строго контролирующие свою интеллектуальную собственность, отвергли «супер жуткую» идею. Впрочем, уже в следующем десятилетии такие сценарии могут стать реальными, поскольку оригинальные персонажи станут общественным достоянием в 2030-х годах.

Супермен и Лоис Лейн станут публичным достоянием в 2034 году, Бэтмен — в 2035 году, Джокер — в 2036 году, а Чудо-женщина — в 2037 году.

И, кажется, с тех пор можно ожидать десятка мгновенных анонсов — например, когда 1 января Disney потерял контроль над ранней версией Микки Мауса, за сутки были анонсированы сразу две комедии ужасов с персонажем.

«Их будет сотня», — говорит Крис Симс, автор комиксов и специалист по Бэтмену. «И они будут готовы к работе».

Кинопродюсеры также смогут создавать собственные версии — подобно тому, как они делают это с другими персонажами общественного достояния, такими как Дракула или Робин Гуд — хотя в начале им придется придерживаться оригинальных версий персонажей.

«Вы получаете Бэтмена, но не получаете Робина», — говорит Симс. «Вы получаете Супермена, но не получаете криптонит».

К примеру, в оригинальной версии Супермен мог только прыгать, а не летать.

DC тем временем годами готовилась к этому — в 2023 году гендиректор Джеймс Ганн отметил, что в следующем фильме о Супермене будут представлены персонажи из комиксов «Авторитеты», вышедших в 1999 году (отчасти именно потому, что срок действия авторских прав на Супермена скоро закончится).

«Вы все еще можете создать фильм ужасов о Супермене или о Бэтмене», — говорит Джонатан Стейнсапир, юрист по интеллектуальной собственности. «Вам просто нужно быть осторожными касаемо того, как вы рекламируете и используете изображения Супермена в смысле брендинга».

DC тщательно поработал над тем, чтобы связать персонажей с собой, создав товарные знаки «Man of Steel» и «Caped Crusader», а также «S» Супермена и логотип Бэтмена.

«Символ летучей мыши — это очень сильный знак», — говорит юрист Аманда Шрайер. «И это ограничит возможности следующих творцов».

Хотя поток небрендированного контента в 2030-х ожидается большой.

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«Люди будут бросаться на этих персонажей, потому что на них можно заработать деньги», — говорит Марк Уэйд, автор комиксов и историк.

Стейнсапир в это время считает, что ничто не удержит Снайдера от создания фильма не от Warners с участием тройки DC.

«Зак Снайдер мог бы переснять его и сделать собственную новую итерацию», — говорит он. «Просто нужно быть осторожным. К примеру, он точно не мог бы назвать это «Лигой справедливости».

Источник: Variety