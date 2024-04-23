Сначала хотел в Marvel. Новый «Супермен» Дэвид Коренсвет пробовался на роль Адама Уорлока в «Стражах галактики»

Актер, который должен стать новым лицом DC, заменив Генри Кавилла в роли Супермена, изначально мог оказаться в киновселенной Marvel — однако не прошел прослушивание.

Об этом в публикации в Threads написал согенеральный директор DC Studios и режиссер будущего «Супермена» Джеймс Ганн, который на то время возглавлял трилогию «Стражи галактики». Коренсвет мог сыграть Адама Уорлока, однако роль в итоге отдали Уиллу Поултеру.

Интересно, что Ганн говорит, что даже не запомнил Коренсвета на прослушивании:

«Я спросил его о прослушивании, и он сказал, что да, было. Я верю ему, но не помню этого», — сказал Ганн в ответ фанату, который также спросил, будут ли подобные эффекты полетов в «Супермене». «И нет, то, что мы сейчас делаем для полетов, намного сложнее, чем то, что было сделано для Адама Уорлока».

DC Studios начала съемки фильма о Человеке из стали 29 февраля и объявила официальное название ленты — «Супермен» (ранее «Супермен: Наследие»).

К Коренсвету в роли Кларка Кента присоединились Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел»), которая сыграет Лоис Лейн, а также Николас Холт («Меню»), как главный злодей Лекс Лютор. Также среди актерского состава появятся Скайлер Джизондо (Джимми Олсен), Энтони Кэрриган (Метаморфо), Эди Гатеги (Мистер Террифик), Натан Филлон (Гай Гарднер), Изабела Мерсед (Девушка-ястреб) и другие. Возможно, в фильме мы увидим и новую Супергерл в исполнении звезды «Дома дракона» Милли Алкок.

Новый фильм о «Супермене» выйдет в кинотеатрах 11 июля 2025 года.