«Супермен: Наследие»: Николас Холт ведет переговоры о роли Лекса Лютора

Джеймс Ганн, кажется, нашел своего злодея.

Как сообщает Deadline, Николс Холт сыграет главного врага Человека из стали в фильме «Супермен: Наследие», завершая основной актерский состав для перезапуска. Ранее Дэвида Коренсвета («Перл», «Политик») выбрали для роли Кларка Кента, а Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мэйзел») — для роли Лоис Лейн.

Интересно, что Холт изначально претендовал на главную роль, однако Ганн — соруководитель DC Studios и сценарист-постановщик фильма — разглядел в нем именно Лекса Лютора, известного как заклятого лысоватого врага Супермена во вселенной DC.

Лютор дебютировал в 1940-х годах в Action Comics №23, созданном дуэтом Джерри Сигелом и Джо Шустером. Джин Хэкмен сыграл злодея в фильме «Супермен» (1978) с Кристофером Ривзом, а Кевин Спейси противостоял итерации персонажа Брэндона Рута в фильме «Возвращение Супермена» (2006). В 2016 году Джесси Айзенберг сыграл персонажа, отображенного техническим директором, в фильме Зака Снайдера «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости».

Другую злодейку, Анжелу Спику по прозвищу «Инженер», в «Наследии» сыграет Мария Габриэла де Фария с «Я — Фрэнки», тогда как с супергеройской стороны Супермена будут поддерживать Зеленый Фонарь (Натан Филлион), Девушка-Ястреб (Изабела) Мистер Террифик (Эдди Гатеги) и Метаморфо (Энтони Керриган).

«Супермен: Наследие» — первый полнометражный фильм в перезапуске вселенной DC, о котором Ганн и его коллега Питер Сафран объявили в январе. Выход фильма намечен на 11 июля 2025 года.

Что касается Холта, то в последнее время он был очень занят — снимался в юридическом триллере Клинта Иствуда «Присяжный №2»; озвучивал владельца кота Джона в «Гарфилде» и участвовал в постановке «Носферату» Роберта Эггерса. Николас также ранее играл персонажа Marvel/Людей Икс, Зверя, в серии фильмов, выпущенных с 2011 по 2019 годы, а его недавние работы включают прошлогодние «Меню» и «Ренфилд». Он также был среди звезд сатирической драмы «Великая‎», за которую получил номинацию на «‎Эмми‎» в 2022 году.