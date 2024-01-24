Новый плагин-гибрид Volkswagen Golf может проехать 100 км на одном заряде

Volkswagen официально представила плагин-гибрид Golf. Есть две версии: eHybrid и более мощная GTE, которая должна стать электрифицированным вариантом культового GTI.

Обе версии оснащены 1,5-литровым бензиновым двигателем TSI eco2, работающим в тандеме с электродвигателем, получающим энергию от аккумуляторной батареи емкостью 19,7 кВт*ч. По данным Volkswagen, обе версии могут проехать до 100 км только на электричестве (по циклу WLTP) и до 1000 км на полном баке в гибридном режиме.

Заряжать высоковольтную батарею предлагается от источника переменного тока с адаптером мощностью до 11 кВт или от быстрого зарядного устройства постоянного тока до 50 кВт.

Двигатели eHybrid развивают 201 л.с., а GTE увеличивает эту цифру до 268 л.с., что на 6 л.с. больше, чем GTI с 2,0-литровым двигателем. eHybrid и GTE передают мощность на колеса через шестиступенчатую коробку с двойным сцеплением (у GTI семиступенчатая DSG), передает InsideEVs.

По сравнению с предыдущими итерациями новые гибридные версии Golf имеют на 9,1 кВт*ч большую высоковольтную батарею (19,7 кВт*ч против 10,6 кВт*ч раньше), больший полностью электрический запас хода (100 км против 80 км у предыдущих моделей), чуть больше бензиновый двигатель (1,5 л против 1,4 л раньше), а также около 27 л.с. дополнительной мощности в случае с GTE.

Скорость зарядки также выше. Предыдущие модели могли заряжаться от домашнего зарядного устройства мощностью 3,6 кВт (новые до 11 кВт), и не было возможности быстро заряжаться постоянным током.

Внутри появилась новая информационно развлекательная система, работающая на базе системы VW четвертого поколения MIB4. Там новая графика, структура меню, которое должно упростить управление.

Для всех новых версий Golf будут доступны экраны двух размеров: 10,4- или 12,9-дюймовые в топовых комплектациях. Под экраном расположены сенсорные ползунки с подсветкой для регулировки температуры и громкости.

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Скорее всего, это последнее поколение Golf с двигателем внутреннего сгорания.