Новости Авто 03.01.2024 в 15:38 comment views icon

Новый Porsche Taycan на 18 с улучшил время Tesla Model S Plaid на 20-км трассе Nurburgring

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Юрій Орос

Автор новин

Новый Porsche Taycan на 18 с улучшил время Tesla Model S Plaid на 20-км трассе Nurburgring

В преддверии официального анонса нового поколения Taycan Porsche протестировала предсерийный электромобиль на легендарной немецкой трассе Нюрбургринг. Новый Porsche Taycan проехал 20-км Nordschleife (Северную петлю) Nürburgring на 26 секунд быстрее текущей, опередив Tesla Model S Plaid на целых 18 секунд.

Новая модель легко опережает сегодняшний Taycan. Досерийная модель под управлением Ларса Керна проехала Нюрбургринг в 7:07:55. Это на 26 секунд быстрее его последнего рекордного заезда, установленного в 2022 году Porsche Taycan S Sport.

Это также на 18 секунд быстрее времени Tesla Model S Plaid — 7:25:31, показанного в июне. Porsche и Tesla соревнуются за победу с 2019 года.

Taycan от Porsche установил рекорд в 2019 году, а Tesla вскоре после этого протестовала ранние версии Model S Plaid. Хотя выход Plaid опоздал на два года, высокопроизводительная модель побила рекорд в 2021 году с прохождением круга 7:35:579. Через год Porsche вернул звание самого быстрого серийного четырехдверного электрокара, а в июне Tesla снова показала лучшее время с помощью нового трекового пакета. В общем, среди электромобилей лучшее время у гиперкара Rimac Nevera — 7:05:298.

Ожидается, что новый Taycan станет мощнейшей версией электрокара от Porsche. Текущая версия Taycan Turbo S развивает 750 л.с. и разгоняется до 100 км/ч за 2,6 с. Ожидается, что новая версия GT будет около 1 000 л.с., что ставит ее в один ряд с Tesla Model S Plaid (1 020 л.с.), передает Electrek.

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Автопроизводитель сообщил, что бортовое видео полного круга будет опубликовано в середине марта. Пожалуй, в это время Porsche и официально представит новую модель.

Новый Porsche Taycan на 18 с улучшил время Tesla Model S Plaid на 20-км трассе Nurburgring

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