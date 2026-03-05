nubia представила Neo 5 GT от от €399: игровой смартфон с вентилятором, 144 Гц и батареей 6210 мА-ч

Бренд nubia представил на выставке Mobile World Congress 2026 новую линейку игровых смартфонов Neo 5. В серию вошли три модели: Neo 5, Neo 5 GT и Neo 5 Max. Пока производитель полностью раскрыл характеристики только старшей модели Neo 5 GT, которая получила ряд необычных решений для мобильного гейминга.





Смартфон оснащен 6,8-дюймовой AMOLED-панелью с разрешением 1.5K, частотой обновления изображения 144 Гц и пиковой яркостью до 4500 нит. Дисплей обеспечивает частоту опроса касания 3 049 Гц. Устройство получило процессор MediaTek Dimensity 7400 (как в Motorola Edge 60 Neo) и оперативную память LPDDR Max со скоростью до 6 400 Мбит/с.

Главная особенность nubia Neo 5 GT — встроенный активный вентилятор охлаждения. По словам компании, это единственный смартфон в своем сегменте с таким решением. Вентилятор работает вместе с большой камерой охлаждения площадью 29 508 мм². Такая система помогает держать температуру под контролем даже во время длительных игровых сессий и стабильно поддерживать производительность чипа. Для геймеров также предусмотрели 360-градусную игровую антенну и сенсорные триггеры Neo Triggers 5.0 с частотой 550 Гц.

На задней панели расположилась тройная камера с главным сенсором на 50 Мп. Для селфи установили 16-мегапиксельную фронтальную камеру. Новинка получила аккумулятор емкостью 6 210 мА-ч с двухъячеечной конструкцией. Он поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 80 Вт. Для геймеров предусмотрели режим сквозной зарядки — питание подается непосредственно на систему, минуя батарею, что помогает уменьшить нагрев во время игры. Смартфон также содержит стерео динамики с поддержкой DTS:X Ultra, имеет RGB-подсветку корпуса, защиту от пыли и брызг по стандарту IP64 и игровую систему AI Game Space 5.0 с несколькими функциями на базе искусственного интеллекта.





Игровой смартфон nubia Neo 5 GT планируют продавать по всему миру. Первыми его получат рынки Юго-Восточной Азии. Стартовая цена составит €399, а покупателям предложат три варианта расцветок.

Базовый nubia Neo 5 будет стоить от €299 и также выйдет в трех цветах. О модели nubia Neo 5 Max производитель рассказал немного, но подтвердил одну деталь — смартфон получит большой дисплей диагональю 7,5 дюйма.

Источник: gsmarena