Новости Устройства 06.09.2025 comment views icon

Представлен Motorola Edge 60 Neo: военная защита, экран 3000 нит, Dimensity 7400

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Представлений Motorola Edge 60 Neo: військовий захист, екран 3000 ніт, Dimensity 7400

Motorola расширила свою серию смартфонов Edge 60, представив новую модель Edge 60 Neo. Эта версия приходит на смену Edge 50 Neo и получила новый процессор и увеличенную батарею.

В смартфоне Motorola Edge 60 Neo установлен 6,36-дюймовый OLED LTPO дисплей с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 3000 нит. Экран поддерживает стандарт HDR10+ и защищен стеклом Corning Gorilla Glass 7i. Новинка работает на 4-нм процессоре MediaTek Dimensity 7400, который дополнен оперативной памятью объемом до 12 ГБ и встроенным хранилищем емкостью до 512 ГБ.

Представлений Motorola Edge 60 Neo: військовий захист, екран 3000 ніт, Dimensity 7400

Основная камера осталась без изменений по сравнению с предшественником:

  • Главный модуль ─ 50 МП Sony Lytia 700C с оптической стабилизацией,
  • Ультраширокоугольный модуль ─ 13 МП с углом обзора 120°,
  • Телефото модуль ─ 10 МП с 3-кратным оптическим зумом и OIS.

Для селфи предусмотрена 32-мегапиксельная фронтальная камера с диафрагмой f/2.4.

Аккумулятор имеет емкость 5000 мА-ч, что является существенным улучшением по сравнению с прошлогодней моделью. Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 68 Вт и беспроводная зарядка мощностью 15 Вт. Среди других характеристик: поддержка NFC, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, сканер отпечатков пальцев под дисплеем и стереодинамики с Dolby Atmos.

Смартфон получил сертификацию IP68/IP69, а также соответствует стандарту прочности MIL-STD-810H, что гарантирует устойчивость к пыли, воде и экстремальным условиям эксплуатации. Устройство весит 174,5 г и имеет толщину 8,09 мм. Аппарат поставляется с Android 15.

Новый Motorola Edge 60 Neo будет доступен в Европе в цветах Pantone Frostbite, Pantone Poinciana и Pantone Grisaille. Цену компания сообщит отдельно для каждого рынка в ближайшие дни.

Источник: gsmarena

Популярные новости

arrow left
arrow right
Google сэкономила на Pixel 10: базовые модели с 128 ГБ не получили быстрой памяти UFS 4.0
Realme показала смартфоны с батареей 15 000 мАч и с тремя системами охлаждения
Sony прекратила продажи Xperia 1 VII из-за технической неисправности
Apple представит iPhone 17 во вторник, 9 сентября
Удобен ли для ремонта модульный Fairphone 6? iFixit проверила
Google Pixel 10 получат ИИ-помощника по редактированию фото текстовыми подсказками
Представлен Vivo V60: тройная Zeiss камера, батарея 6500 мА-ч в тончайшем корпусе и цена от $425
Oppo выпустила K13 Turbo и K13 Turbo Pro — аккумулятор 7000 мА-ч, вентилятор и защита от воды по цене от $250
Apple ждет успех: 68% пользователей планируют обновиться до iPhone 17
Huawei Mate XTs: вышел второй трехсегментный смартфон компании по цене от $2500
Много новых изображений Google Pixel 10, Watch 4 и Buds 2a — не только серые
Redmi 15 и Redmi 15C уже в Украине: 6,9" дисплеи и большие батареи от 4 499 грн
Samsung Galaxy Fold7 выдержал песок, огонь и сгибание значительно лучше предшественника
Сердце «Железного человека»: Lenovo представила эффективный кулер для планшетов всего за $28
Вышел Vivo Y500 с аккумулятором 8200 мАч и защитой IP69 по цене $200
Новые OPPO Reno14 5G и FS 5G уже в Украине: от 25 тыс. грн и подарок в комплекте
Представлен OnePlus Nord CE5 — 7100 мА-ч, AMOLED 120 Гц по цене от €299
Смартфоны Sony Xperia идут из Европы — но не все
Google представила Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL по цене от $799 и беспроводную зарядку Pixelsnap Qi2
Первые живые фото Apple iPhone 17 Pro Apple iPhone 17 Pro
Google «засветил» всю линейку Pixel 10
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить