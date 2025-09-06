Представлен Motorola Edge 60 Neo: военная защита, экран 3000 нит, Dimensity 7400

Motorola расширила свою серию смартфонов Edge 60, представив новую модель Edge 60 Neo. Эта версия приходит на смену Edge 50 Neo и получила новый процессор и увеличенную батарею.

В смартфоне Motorola Edge 60 Neo установлен 6,36-дюймовый OLED LTPO дисплей с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 3000 нит. Экран поддерживает стандарт HDR10+ и защищен стеклом Corning Gorilla Glass 7i. Новинка работает на 4-нм процессоре MediaTek Dimensity 7400, который дополнен оперативной памятью объемом до 12 ГБ и встроенным хранилищем емкостью до 512 ГБ.

Основная камера осталась без изменений по сравнению с предшественником:

Главный модуль ─ 50 МП Sony Lytia 700C с оптической стабилизацией,

Ультраширокоугольный модуль ─ 13 МП с углом обзора 120°,

Телефото модуль ─ 10 МП с 3-кратным оптическим зумом и OIS.

Для селфи предусмотрена 32-мегапиксельная фронтальная камера с диафрагмой f/2.4.

Аккумулятор имеет емкость 5000 мА-ч, что является существенным улучшением по сравнению с прошлогодней моделью. Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 68 Вт и беспроводная зарядка мощностью 15 Вт. Среди других характеристик: поддержка NFC, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, сканер отпечатков пальцев под дисплеем и стереодинамики с Dolby Atmos.

Смартфон получил сертификацию IP68/IP69, а также соответствует стандарту прочности MIL-STD-810H, что гарантирует устойчивость к пыли, воде и экстремальным условиям эксплуатации. Устройство весит 174,5 г и имеет толщину 8,09 мм. Аппарат поставляется с Android 15.

Новый Motorola Edge 60 Neo будет доступен в Европе в цветах Pantone Frostbite, Pantone Poinciana и Pantone Grisaille. Цену компания сообщит отдельно для каждого рынка в ближайшие дни.

Источник: gsmarena