NVIDIA: драйвер без защиты от майнинга Ethereum на видеокартах GeForce RTX 3060 вышел по ошибке





История с ограничением производительности алгоритмов майнинга крипотвалюты Ethereum силами видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 получила очередной поворот.

Напомним, изначально компания ставила перед собой цель – ограничить майнинг на игровых видеокартах, а для добычи криптовалют она предлагает использовать целевые ускорители. Позже появилась информация, что китайские умельцы смогли обойти защиту от майнинга Ethereum на видеокартах GeForce RTX 3060. А вчера и вовсе выяснилось, что новая бета-версия драйвера NVIDIA разблокирует полную производительность в майнинге этой криптовалюты для GeForce RTX 3060. Теперь же NVIDIA заявляет, что снятие блокировки на майнинг в драйвере произошло по ошибке. Соответствующий драйвер уже удалён.

Отмечается, что драйвер GeForce 470.05 был выпущен только для разработчиков программного обеспечения, участвующих в соответствующей программе NVIDIA. Он фактически устранил ограничитель скорости хеширования. Этот драйвер не был общедоступным, тем не менее майнеры и энтузиасты быстро выяснили, что ограничитель майнинга не работает с этим конкретным драйвером. NVIDIA заявила, что это был драйвер внутренней разработки, в некоторых конфигурациях которого действительно был отключён ограничитель скорости хэширования.

«Драйвер разработчика в некоторых конфигурациях непреднамеренно содержал код, используемый для внутренней разработки, который удаляет ограничитель скорости хеширования на RTX 3060», — говорится в коротком заявлении NVIDIA.

Дополнительно сообщается, что драйвер работает не для всех видеокарт. Он также не работает с видеокартами, у которых нет разъёма дисплея, подключенного к монитору, или если видеокарта используется с райзером. Конфигурации с несколькими графическими процессорами поддерживаются, но только тогда, когда карты вставлены в слоты материнской платы и имеют заглушки для монитора. Как сообщают осведомлённые источники, драйвер работает с видеокартами ASUS, Palit, EVGA, GALAX, Gigabyte и MSI. Однако пользователи сталкиваются с проблемами в работе видеокарт производства ZOTAC и Inno3D.

Напомним, ранее NVIDIA заявляла, что защита от криптомайнинга в видеокартах GeForce RTX 3060 является комплексной и не ограничивается только драйвером. Первые тесты демонстрировали, что ограничение эффективности майнинга Ethereum наблюдается даже при использовании более старых версий драйверов. Но в случае с бета-версией GeForce 470.05 одного лишь драйвера оказалось достаточно для разблокировки полной производительности видеокарты в майнинге.

Источник: Videocardz, The Verge