Бета-версия нового драйвера NVIDIA разблокирует полную производительность в майнинге Ethereum для GeForce RTX 3060





В недавно представленной видеокарте GeForce RTX 3060 компания NVIDIA внедрила механизм защиты от майнинга криптовалюты Ethereum. В результате, вскоре после запуска майнера, эффективность добычи снижалась примерно на 50%.

Однако позже начали появляться сообщения, что умельцы смогли обойти эту защиту. Для этого даже не потребовалось менять драйвер BIOS. А теперь и вовсе появились сведения, что новая бета-версия драйвера 470.05 повышает эффективность майнинга Ethereum для видеокарт GeForce RTX 3060 и разблокирует полную производительность при таких нагрузках. И это снова делает эту модель привлекательной для майнеров. Хотя даже нынешняя реализация защиты от NVIDIA снижает хешрейт только при добыче Ethereum. В то же время другие альткоины добываются со стабильно высоким уровнем эффективности.

Драйвер 470.05 предназначен для разработчиков для тестирования производительности подсистемы Windows для Linux (WSL) и новых функций, таких как поддержка OpenCL 3.0. Похоже, что NVIDIA не совсем уверена в своих программных ограничениях, снижающих производительность майнинга на видеокартах GeForce RTX 3060. Также нельзя исключать, что помимо майнинга, эта защита снижала эффективность видеокарт и в некоторых других задачах, что заставило компанию отказаться от неё.

NVIDIA пока никак не прокомментировала эту информацию.

Источник: The Verge