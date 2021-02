Ограничение на майнинг в игровых видеокартах NVIDIA GeForce RTX 3060 содержится не только в драйверах и может затронуть и другие модели

Буквально вчера сообщалось, что компания NVIDIA намерена бороться с использованием её игровых видеокарт в целях майнинга криптовалют. Для этих целей она предлагает использовать специализированные акселераторы, а видеокарты GeForce RTX оставить геймерам. А чтобы майнерам было неповадно использовать игровые видеокарты для майнинга, она анонсировала ограничение производительности соответствующих алгоритмов для видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060.

Тогда речь шла об ограничения на уровне драйверов. Такой подход мог показаться малоэффективным, так как пользователи могли бы просто установить предыдущую версию драйверов и обойти ограничение. Но в NVIDIA предусмотрели такой сценарий сделали защиту от майнинга более глубоко интегрированной.

Как свидетельствуют предварительные обзоры, ещё не представленная официально видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3060 даже с существующими версиями драйверов теряет около половины вычислительно мощности в майнинге через 1-2 минуты после запуска майнера. Если сначала устройство демонстрирует хешрейт около 41,5 МХ/с, то через несколько минут он снижается до уровня 24-26 МХ/с и уже не восстанавливается до первоначального значения — вплоть до следующего запуска майнера. Это ограничение срабатывает только при майнинге Ethereum, но не для других криптовалют. Такое поведение видеокарты может говорить о том, что защита от майнинга встроена не в драйверы, а в BIOS самого устройства. Кстати, данный конкретный экземпляр ZOTAC RTX 3060 Twin Edge был куплен до официального по цене около $830, и продавец уже распродал всю первую партию GeForce RTX 3060.

Однако вскоре после анонса антимайнинговой защиты представители СМИ начали получать от NVIDIA больше информации о реализации алгоритма. Во-первых, эта технология будет работать не только в операционной системе Windows. Согласно имеющейся информации, технология защиты от криптомайнинга работает как безопасное рукопожатие между драйвером, чипом графического процессора и BIOS. Это пояснение из уст представителя NVIDIA Брайана Дель Риццо объясняет поведение видеокарты ZOTAC RTX 3060 Twin Edge в описанном выше тесте.

Hi Ryan. It’s not just a driver thing. There is a secure handshake between the driver, the RTX 3060 silicon, and the BIOS (firmware) that prevents removal of the hash rate limiter.

— Bryan Del Rizzo (@bdelrizzo) February 19, 2021