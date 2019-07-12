NVIDIA FrameView — новая бесплатная утилита оценки производительности и энергопотребления видеокарт





NVIDIA выпустила новый программный инструмент для оценки производительности и энергопотребления видеокарт под названием FrameView. Утилита является полностью бесплатной и уже доступна для загрузки на официальном сайте компании.

Начать следует с того, что приложение FrameView не ограничено только собственными видеокартами производителя и подходит для использования с конкурирующими GPU. Но есть один важный нюанс: API энергопотребления GPU AMD выдает среднее значение между энергопотреблением чипа и платы вместо реального значения, так что на точность тут не стоит рассчитывать.

Главными преимуществами собственной утилиты разработчики называют комплексность оценки и точность (помним про исключения с AMD). Инструмент позволяет отслеживать все базовые параметры (частоту кадров, время кадра, энергопотребление, производительность в расчете на ватт и т.д.) в реальном времени в играх с «более высокой степенью точности, чем многие другие инструменты и алгоритмы». ПО поддерживает DirectX 9, 10, 11 и 12, OpenGL, Vulkan и Universal Windows Platform (UWP), так что без проблем позволит собирать статистику всех основных API и практически всех игр.



По словам NVIDIA, приложение практически не влияет на производительность системы во время тестов, а встроенный оверлей позволяет с удобством отслеживать производительность и статистику во время геймплея.

Источник: NVIDIA