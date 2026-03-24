24.03.2026

Первые тесты Intel Wildcat Lake: бюджетный Core 5 320 почти догоняет Ryzen 5

Вадим Карпусь

Перші тести Intel Wildcat Lake: бюджетний Core 5 320 майже наздоганяє Ryzen 5

Intel готовит новую бюджетную линейку мобильных процессоров Wildcat Lake, и первые результаты тестов уже появились в сети. В базах Geekbench и CrossMark засветились модели Core 3 310 и Core 5 320, что дает первое представление об их реальной производительности.


Тесты производительности Intel Wildcat Lake

Процессор Intel Core 5 320 показал около 2600 баллов в одноядерном тесте Geekbench. Это ставит его в один ряд с такими чипами, как Intel Core i5-14600, AMD Ryzen AI 9 HX 375 и Intel Core Ultra 9 285H, которые набирают 2630, 2638 и 2604 балла соответственно.

В многоядерном режиме тестирования результат составляет 7913 баллов. Это почти уровень AMD Ryzen 5 8640U и AMD Ryzen 5 7540U, которые имеют около 7996 и 7983 баллов. Стоит учесть, что эти процессоры Intel имеют 6 ядер, из которых только 2 — продуктивные (P-Cores).

Линейка чипов Wildcat Lake разместится в нижнем сегменте мобильной серии Core 300. Полных характеристик пока нет, но уже известно, что старшие модели могут получить частоту до 4,6 ГГц в бусте (например, Core 5 350).


Что касается графики, чипы получат лишь 2 ядра Xe2. Это минимальная конфигурация, которая сразу намекает на базовые сценарии использования.

Судя по этим характеристикам, линейка Wildcat Lake ориентирована на ультрабюджетные ноутбуки. Это тот сегмент, где важна цена, базовая производительность и энергоэффективность, а не максимальная мощность. Аналитики проводят параллели с дешевыми устройствами вроде MacBook Neo, о которых ходят слухи как о новом бюджетном классе ноутбуков.

Интересно, что один из тестов показал материнскую плату от Dell. Это намекает, что компания уже готовит ноутбук на этих процессорах.

Intel Core 5 320 демонстрирует интересную картину: при минимальной конфигурации он держится на уровне гораздо более мощных процессоров в одноядерных задачах и не сильно отстает в многоядерных. Но ограниченная графика и, вероятно, простая архитектура указывают, что это решение для офиса, обучения и базовых задач, а не для игр или тяжелых вычислений. Wildcat Lake выглядит как попытка Intel закрыть самый низкий сегмент рынка без радикальных компромиссов в скорости.

Intel возвращается: первые тесты Core Ultra 300 демонстрируют на четверть более быстрый CPU и графику уровня мобильной RTX 4050

Источник: videocardz

