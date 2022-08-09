NVIDIA снизила прогноз по квартальной выручке из-за обвала продаж игровых видеокарт на 44% и анонсировала снижение цен GeForce RTX

Не секрет, что рынок видеокарты сейчас стремительно летит вниз (вместе с рынком ПК) и, как следствие, компания NVIDIA, которая несколько последних лет стабильно ежеквартально ставила новые финансовые рекорды, входит в фазу спада. Графический чипмейкер опубликовал предварительную оценку финансовых результатов квартала, завершившегося 31 июля, и предупреждает инвесторов о существенном снижении дохода вследствие спада продаж по всем ключевым направлениям бизнеса.

Так, по итогам второго квартала NVIDIA ожидает дохода в $6,70 млрд вместо прогнозируемых ранее $8,10 млрд — на 19% меньше, чем в первом квартале, хотя и на 3% больше, чем год назад. Прежде всего, это связано с неутешительными продажами игровых видеокарт — они не дотянули до прогнозируемого уровня. Если конкретнее, то игровое подразделение, которое есть, а точнее было главным по выручке, получит доход в размере $2,04 млрд — на 44% меньше результата предыдущего квартала и на 33% ниже аналогичного квартала в прошлом году. Это самый большой спад в денежном измерении среди всех направлений бизнеса NVIDIA.

Вместе с тем продажи профессиональных ускорителей для ЦОД увеличились до $3,81 млрд (+1% к предыдущему кварталу и +61% к аналогичному кварталу год назад), что частично компенсировало спад игрового подразделения. Наибольший рост доходов ожидается по автомобильному сегменту — до $0,22 млрд, что на 59% больше по сравнению с первым кварталом и на 45% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. По остальным направлениям прогнозируется спад: доход от продаж профессиональных ускорителей для визуализации снизится до $0,5 млрд, OEM-сегмент и лицензирование интеллектуальной собственности до $0,13 млрд.

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Гендиректор назвал падение дохода игрового подразделения «существенным». В ответ на неблагоприятные текущие макроэкономические условия, негативно влияющие на продажу видеокарт, NVIDIA готовится к классическому снижению цен и уже ведет переговоры со своими OEM-партнерами. Это интересно, поскольку, несмотря на отсутствие официального прайс-ката, фактически цены уже давно упали — в зависимости от модели разница достигает 15-20% от рекомендуемого значения. В то же время NVIDIA не ожидает улучшения ситуации в текущем квартале.

Полный и окончательный финансовый отчет за второй квартал NVIDIA будет опубликован 24 августа.