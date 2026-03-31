NVIDIA DLSS 4.5 "нарисует" до пяти кадров на один реальный: Multi Frame Generation уже доступна

После недавнего анонса компания NVIDIA наконец-то выпустила обновление DLSS 4.5, которое добавляет новые инструменты для повышения частоты кадров на видеокартах серии GeForce RTX 50. Главная идея заключается в том, чтобы за счет ИИ генерировать значительно больше кадров, чем рендерит сама игра, и таким образом раскрыть потенциал дисплеев с высокой частотой.





После запуска Super Resolution в начале года компания теперь делает ставку на две новые функции: Dynamic Multi Frame Generation и Multi Frame Generation 6X.

Dynamic Multi Frame Generation работает как «автоматическая коробка передач» для видеокарты. Вместо фиксированного множителя система в реальном времени изменяет количество сгенерированных кадров, чтобы найти баланс между плавностью, качеством изображения и откликом. Важный момент заключается в том, что технология не позволяет FPS превышать частоту обновления монитора. Другими словами, частоты 240 к/с не будет на мониторе с максимальной частотой обновления 120 Гц, чтобы не тратить ресурсы впустую.

Функция Multi Frame Generation 6X ориентирована на максимум производительности. Она основана на трансформерной модели второго поколения и позволяет увеличить множитель до 6×. Следовательно, система может создавать до пяти дополнительных кадров на каждый «реальный». В итоге NVIDIA обещает прирост производительности до 35% в 4K при минимальном влиянии на задержки.





При этом важно понимать, что базовый FPS игры не возрастает. DLSS просто вставляет промежуточные кадры, которые алгоритм «считает» правильными. В большинстве случаев это работает хорошо, но иногда могут появляться артефакты — особенно в сложных сценах с мелкими деталями вроде дождя, волос или тонких объектов.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Несмотря на это, технология позволяет получить значительно более плавный геймплей без серьезной нагрузки на GPU. NVIDIA прямо говорит о сценариях с 4K и 240 Гц OLED-дисплеями или 1080p/1440p с частотой 360 Гц и выше.

Технология NVIDIA DLSS 4.5 уже доступна для видеокарт GeForce RTX 50, а ее поддержка появляется и в играх. Среди заявленных проектов называют 007 First Light, Control (версия Resonant), Directive 8020 и Tides of Annihilation.

DLSS 4.5 двигает индустрию в сторону «искусственной плавности», где часть работы берет на себя ИИ. Это не заменяет реальную производительность, но позволяет выжать максимум из современного оборудования. Это особенно важно для высокочастотных дисплеев, где каждый кадр имеет значение.

Источник: engadget