31.03.2026

NVIDIA DLSS 4.5 "нарисует" до пяти кадров на один реальный: Multi Frame Generation уже доступна

Вадим Карпусь

NVIDIA DLSS 4.5 "намалює" до п'яти кадрів на один реальний: Multi Frame Generation вже доступна

После недавнего анонса компания NVIDIA наконец-то выпустила обновление DLSS 4.5, которое добавляет новые инструменты для повышения частоты кадров на видеокартах серии GeForce RTX 50. Главная идея заключается в том, чтобы за счет ИИ генерировать значительно больше кадров, чем рендерит сама игра, и таким образом раскрыть потенциал дисплеев с высокой частотой.


После запуска Super Resolution в начале года компания теперь делает ставку на две новые функции: Dynamic Multi Frame Generation и Multi Frame Generation 6X.

Dynamic Multi Frame Generation работает как «автоматическая коробка передач» для видеокарты. Вместо фиксированного множителя система в реальном времени изменяет количество сгенерированных кадров, чтобы найти баланс между плавностью, качеством изображения и откликом. Важный момент заключается в том, что технология не позволяет FPS превышать частоту обновления монитора. Другими словами, частоты 240 к/с не будет на мониторе с максимальной частотой обновления 120 Гц, чтобы не тратить ресурсы впустую.

Функция Multi Frame Generation 6X ориентирована на максимум производительности. Она основана на трансформерной модели второго поколения и позволяет увеличить множитель до 6×. Следовательно, система может создавать до пяти дополнительных кадров на каждый «реальный». В итоге NVIDIA обещает прирост производительности до 35% в 4K при минимальном влиянии на задержки.


При этом важно понимать, что базовый FPS игры не возрастает. DLSS просто вставляет промежуточные кадры, которые алгоритм «считает» правильными. В большинстве случаев это работает хорошо, но иногда могут появляться артефакты — особенно в сложных сценах с мелкими деталями вроде дождя, волос или тонких объектов.

Несмотря на это, технология позволяет получить значительно более плавный геймплей без серьезной нагрузки на GPU. NVIDIA прямо говорит о сценариях с 4K и 240 Гц OLED-дисплеями или 1080p/1440p с частотой 360 Гц и выше.

Технология NVIDIA DLSS 4.5 уже доступна для видеокарт GeForce RTX 50, а ее поддержка появляется и в играх. Среди заявленных проектов называют 007 First Light, Control (версия Resonant), Directive 8020 и Tides of Annihilation.

Спецпроекты
ТОП 3 відеореєстратори DDPAI на будь-який гаманець
Sense Bank розширює можливості для юридичних осіб. Які нові функції запрацювали у застосунку банка

DLSS 4.5 двигает индустрию в сторону «искусственной плавности», где часть работы берет на себя ИИ. Это не заменяет реальную производительность, но позволяет выжать максимум из современного оборудования. Это особенно важно для высокочастотных дисплеев, где каждый кадр имеет значение.

DLSS 4.5 разгромила FSR и нативный рендеринг в «слепом» тесте на 6 играх

Источник: engadget

Популярные новости

Облачный гейминг идет на Linux: бета NVIDIA GeForce NOW вышла для Ubuntu 24.04 и SteamOS
Идеальна для OpenClaw: NVIDIA представила модель Nemotron 3 Super для агентных ИИ
Решение есть: Dell прикрутила болтами проблемный 16-контактный разъем питания к видеокарте в готовом ПК
Пользователи жалуются на новый драйвер от NVIDIA: ограничивает производительность RTX 50
Intel официально подтвердила существование Arc Pro B70
Microsoft и NVIDIA объединились для разработки атомных станций для дата-центров ИИ — с помощью ИИ
Самое надежное железо 2025 года: Intel Core Ultra 7 265K — "король" процессоров, Nvidia Founders Edition доминирует среди видеокарт
Между Windows и Linux: ОС Phoenix Pulsar получила драйвер NVIDIA 590.48 и оптимизации для видеокарт RTX
Новый вид мошенничества: продавцу на eBay вернули RTX 5090 без чипа и памяти
Дженсен Хуанг ответил геймерам: DLSS 5 не халтура от ИИ
DLSS 4.5 разгромила FSR и нативный рендеринг в "слепом" тесте на 6 играх
Дженсен Хуанг и Лиза Су: Трамп создал команду советников по вопросам ИИ
Вместо RTX 5090 — стиральный порошок: Amazon отказывается возвращать деньги покупателю
RTX 5070 mobile 12 ГБ? Lenovo и Asus намекают на появление новой модели Nvidia в собственных ноутбуках
Слишком много играл: в сервисе едва спасли RTX 3080 Ti, которую "продырявила" девушка геймера
Корейский вор наворовал видеокарт из магазина на $14 000, хотя взял всего три "штуки"
Превратит игры в кино: NVIDIA представила DLSS 5
NVIDIA возвращает на рынок RTX 3060
Баг или фича? Ошибка процессора NVIDIA Vera мешает работе GPU других производителей
Забудьте о RTX 50 Super: Nvidia предупреждает о дефиците игровых видеокарт и высоких ценах
Rubin Ultra от NVIDIA: первый чип для GPU с 1 ТБ памяти
