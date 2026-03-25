Intel выпустила видеокарту Arc Pro B70: до 32 ГБ памяти и цена от $949

Intel представила новые видеокарты серии Arc Pro. На фоне дефицита памяти и высоких цен на комплектующие, в этих моделях производитель сделал ставку на большой объем памяти и баланс между ценой и производительностью. Старшая модель Intel Arc Pro B70 получила до 32 ГБ видеопамяти, а вместе с ней компания готовит более доступную версию Intel Arc Pro B65.





Обе новинки построены на архитектуре Xe2 — той же, что используется в предыдущих моделях Arc B570 и B580. Максимальная конфигурация предусматривает до 32 Xe2-ядер и до 32 ГБ видеопамяти. Других деталей Intel пока что не раскрывает, но уже позиционирует эти видеокарты как «экономичные, но высокопроизводительные решения».

По уровню производительности компания сравнивает Intel Arc Pro B70 с Nvidia RTX Pro 4000, хотя конкретных бенчмарков или цифр не приводит. Это оставляет простор для вопросов, но сам факт такого позиционирования намекает на ориентацию на профессиональный сегмент — от работы с графикой до инженерных задач.

Продажи старшей модели стартуют уже сейчас, а рекомендованная цена составляет от $949 за эталонные версии. Партнерские варианты от Arkn, ASRock, Gunnir, Maxsun и Sparkle получат собственные цены позже. Младшая модель Intel Arc Pro B65 появится в середине апреля, но без референсной версии и пока без объявленной стоимости.





Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Источник: notebookcheck