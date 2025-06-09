Никакого вреда: электрическая биобатарея съедает себя после использования

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Исследователи из Университета Бингемтона в США создали полностью растворимую биобатарею с использованием пробиотиков.

Отмечается, что батарея создана на водорастворимой бумаге. Она способна генерировать электричество в течение 100 минут, а затем полностью раствориться.

«Транзиентная электроника может использоваться в биомедицинских и экологических приложениях, но она должна распадаться биобезопасным образом. Вы не хотите иметь токсичные остатки внутри вашего тела. Этот тип устройств называется биорезорбированной электроникой. Для транзитивной или биорезорбированной электроники ключевой проблемой является источник питания, поскольку большинство источников питания, таких как литий-ионные батареи, включают токсичные материалы», — объясняет преподаватель кафедры электротехники и вычислительной техники колледжа инженерии и прикладных наук Томаса Дж. Уотсона, профессор Сеокхун Чой.

Исследователи указали на популярный фильм «Миссия невыполнима», в котором актер Том Круз, исполняющий роль агента Итана Ханта, использует устройство, которое самоуничтожается через 5 секунд после отправки сообщения. Ученые подчеркнули, что такая электроника вполне реальна, однако наиболее сложной частью в ней остается батарея.

Команда ученых из университета Бингемтона в течение 20 лет исследовала одноразовую «бумажную электронику». В частности, в новом исследовании Сеокхун Чой и его коллеги демонстрируют потенциал пробиотиков. Доктор наук из лаборатории биоэлектроники и микросистем Маедэ Мохаммадифар создала полностью растворимый топливный элемент из микробов.

«Мы использовали известные бактерии, вырабатывающие электричество, которые находятся на уровне биологической безопасности 1, поэтому они безопасны, но мы не были уверены, что произойдет, если эти бактерии будут выпущены в природу», — отмечает Сеокхун Чой.

Исследователи утверждают, что батарею питают коммерчески доступные пробиотики, которые безопасно растворяются, производя только полезные микроорганизмы. Батарея изготовлена на растворимых в воде и чувствительных к уровню pH субстратах с использованием пробиотической смеси из 15 штаммов микроорганизмов для генерации электричества, и из электродов из различных материалов. Манипулируя длиной устройства или инкапсулируя его в pH-чувствительные полимеры, подачу питания можно точно настроить от 4 мин до более 100 мин. Каждый модуль генерирует 4 мкВт мощности, 47 мкА тока и напряжение разомкнутой цепи 0,65 В.

Исследователи убеждены, что их разработка открывает новую страницу в создании биомедицинских имплантатов, датчиков окружающей среды и одноразовой электроники. Исследователи разработали поверхность электрода, которая может быть лучше для бактерий, используя полимер и некоторые наночастицы, чтобы гипотетически улучшить электрокаталитическое поведение пробиотиков и дать им импульс. Циклические вольтамперометрические измерения выявили отчетливые окислительно-восстановительные пики, когда пробиотики контактировали с модифицированным электродом — явное доказательство способности переносить электроны.

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Результаты исследования были опубликованы в журнале Small

Источник: Interesting Engineering

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