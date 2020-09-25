Облачный игровой сервис Luna, дрон-охранник со встроенной камерой и колонка-сфера Echo. Главные анонсы Amazon с сентябрьского шоу

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24 сентября Amazon провела традиционную сентябрьскую презентацию новых устройств — всего представили около 15 новых продуктов. Мы собрали все анонсы с нее в одном материале.

Новая колонка Echo в виде сферы, обновление Echo Dot и Echo Dot with Clock, а также чип AZ1 Neural Edge

Новая умная колонка Echo выполнена в виде сферы с характерным для линейки Echo светодиодным кольцом с голубым свечением для индикации снизу. Другие особенности новинки, кроме внешнего вида — чип AZ1 Neural Edge для более точной обработки голосовых запросов с помощью локальных алгоритмов распознавания речи и машинного обучения перед отправкой команды в облако, поддержка протокола ZigBee и собственного Amazon Sidewalk для связи с устройствами «умного дома», «премиальный, адаптивный звук» от Dolby и, конечно же, поддержка голосового помощника Alexa. Цена новой Echo — $99. Новинку уже можно предзаказать, продажи начнутся через месяц — 22 октября.

Одновременно Amazon сделала небольшой рестайлинг домашним голосовым помощникам Echo Dot ($50) и Echo Dot with Clock ($60). Оба уже доступны для предзаказа на сайте Amazon. Детские версии Echo Dot Kids Edition в расцветках с пандами и тиграми будут стоить $60. Они уже доступны для предзаказа (поставки обычной Echo Dot начнутся с 22 октября, а версии с часами — с 5 ноября). К слову, Alexa теперь может распознавать детские голоса и реагировать на них с помощью новых голосовых профилей для детей.

Echo Show 10 отслеживает движение и «поворачивается лицом»

Новый смарт-дисплей Echo Show 10 с 10-дюймовым экраном HD оснащен моторизированным поворотным механизмом — он способен отслеживать положение пользователя и автоматически регулировать положение экрана так, чтобы постоянно держать его повернутым «лицом» к пользователю.

Также новая модель поддерживает цифровое панорамирование, а новая 13-мегапиксельная камера способна приближать лицо во время видеозвонков. Представление о функциональности устройства и отличительных особенностях можно составить по ролику ниже.

Echo Show 10 уже поддерживала стриминговые сервисы Amazon Prime Video и Hulu. Теперь к ним добавился еще и Netflix.

Цена новой Echo Show 10 — $250. Предзаказы уже стартовали, но дата выхода пока неизвестна.

Процессор AZ1 Neural Edge, разработанный совместно с MediaTek, используется во всей новой линейке колонок Echo (Echo Dot, Echo, Echo Dot with Clock, Echo Dot Kids Edition и Echo Show 10)

Облачный игровой сервис Luna

Еще одна ниша, в которую пришел Amazon — облачный гейминг. Сервис Amazon Luna будет конкурировать с Google Stadia, Microsoft xCloud и NVIDIA GeForce Now. Точная дата запуска пока не называется, но пользователи в США уже могут подать заявку на ранний доступ к сервису. О доступности Amazon Luna за пределами США пока данных нет.

Модель Luna несколько отличается от Google Stadia. Подписочная модель сервиса Amazon предполагает доступ к библиотеке игр, разделенной на несколько «каналов» с разным наполнением, на каждый из которых придется подписываться отдельно.

Подписка на основной канал Luna+ будет стоить $5,99 в месяц. На старте в Luna+ будет доступно более 100 игр, включая Resident Evil 7, Control, A Plague Tale: Innocence и Metro Exodus (библиотеку обещают пополнять новыми тайтлами). Также Amazon заключила партнерство с Ubisoft, чтобы запустить отдельный канал с ранним доступом к новым играм издательства.

Luna позволит запускать игры в разрешении до 1080p (в будущем — 4K) при 60 кадрах в секунду. Время сессии при этом не ограничено. Сервис получит интеграцию с Twitch — запустить игру можно будет прямо во время просмотра стрима. Само собой, для работы Luna необходимо высокоскоростное подключение к интернету. По оценке Amazon, потребление трафика составит около 10 ГБ в час.

Luna будет работать на ПК (Windows 10), Mac (OSX 10.13+), устройствах FireTV, iPhone и iPad. На Android он придет чуть позже. Одновременно был представлен фирменный контроллер Amazon Luna за $49,99. Благодаря прямому подключению (технология Cloud Direct) к «облаку» AWS задержка ввода сигнала будет на уровне 17-30 миллисекунд. Также упоминается возможность быстрого переключения между разными устройствами.

Дрон-охранник со встроенной камерой Always Home Cam

Приобретенная Amazon в 2019 года компания Ring, специализирующаяся на умных дверных звонках, камерах наблюдения и прочей умной электронике, представила автономного дрона для патрулирования помещений Always Home Cam.

По задумке создателей, устройство будет следить за всем происходящем в доме в отсутствие хозяев, периодически делая облет по заданному маршруту. Активировать охранника можно как по специальной команде, так и по сигналу системы безопасности Ring. Использовать Always Home Cam можно, в том числе, и для проверки состояния бытовых приборов и окон. Установленная на борту камера включается только при взлете и транслирует видео в разрешении 1080p на смартфон.

После облета помещения устройство возвращается на базовую станцию для зарядки аккумулятора. Оно оснащено системой сенсоров для автоматического огибания препятствий, а пропеллеры размещены в защитном кожухе.

Летающая камера Always Home Cam поступит в продажу в 2021 году по цене $250.

Новый медиаадаптер Fire TV Stick и обновление интерфейса Fire TV

Новый Fire TV Stick на 50% в прежнем формате «HDMI-донгла» мощнее предыдущего поколения, поддерживает потоковую передачу видео разрешением 1080p с частотой 60 кадров в секунду и Dolby Atmos, а также комплектуется пультом дистанционного управления Alexa Voice Remote Lite с поддержкой голосового помощника. Стоит конкурент популярного Google Chromcast — $40.

Также Amazon представила упрощенную модель Fire TV Stick Lite за $30, которая по дизайну и возможностям аналогична Xiaomi Mi TV Stick. Оба адаптера поступят в продажу 30 сентября.

Amazon также представила новый пользовательский интерфейс Fire TV в ином оформлении и стартовой страницей профиля. Он станет доступен до конца года.

Новые Wi-Fi роутеры Eero 6 и Eero Pro 6

Amazon анонсировала парочку новых маршрутизаторов Wi-Fi — Eero 6 и Eero Pro 6. Это последнее дополнение к линейке Wi-Fi Mesh-систем Amazon (вот тут мы подробно рассказывали о том, что такое Mesh-система). Оба поддерживают Wi-Fi 6, имеют встроенный Zigbee Smart Home Hub и работают с Alexa. Обычный Eero 6 — двухдиапазонный (2,4 и 5 ГГц) с покрытием 139 м2, тогда как Pro-версия трехдиапазонная модель с дополнительной полосой 5 ГГц и покрытием 185 м2. Eero 6 будет стоить $130 (два за $199 или три за $279), а Eero Pro 6 — $230 (наборы из двух и трех —$399 и $599 соответственно). Они уже доступны для предзаказа и начнут поставляться на рынок 2 ноября.

Новые камеры видеонаблюдения для автомобилей Ring и сквозное шифрование

Если помните, в конце прошлого года Ring оказалась в центре крупного скандала — в сеть утекли данные тысяч пользователей умных дверных звонков. За последнее время компания внесла несколько улучшений, чтобы сделать свои продукты боле защищенными. Очередное такое изменение — добавление сквозного шифрования для видеозаписей с камер Ring. Поддержку технологии добавят к концу года.

Одновременно Ring анонсировала две новые камеры видеонаблюдения для автомобилей — Car Alarm и Car Cam — и платформу Car Connect для интеграции сторонних камер в систему Ring, которая поддерживает охранную сигнализацию, видеодомофоны и камеры видеонаблюдения, а также оповещает владельцев о попытках взлома.

Car Alarm оценена в $60 и является более простым устройством. Она подключается к диагностическому порту OBD-II и отправляет предупреждения на сопряжённый смартфон при обнаружении взлома, попытки буксировки автомобиля или наезда водителем другого автомобиля. Car Alarm имеет встроенную сирену, которая может запускаться удаленно, и ее можно связать с другими устройствами Ring или Alexa для подачи звуковых сигналов при обнаружении события.

Car Cam стоит уже $200 — и это первая камера Ring не для дома, которая может снимать как внутри, так и снаружи автомобиля. При установке на приборную панель автомобиля одна камера Car Cam «смотрит» вперед через лобовое стекло, а другая — в салон автомобиля. Car Cam используется для подключения сети Wi-Fi или LTE, позволяя владельцу подключится со смартфона и получить картинку в реальном времени.

Также Car Cam может автоматически отправлять заявку в службы быстрого реагирования в случае «серьезной аварии». Другая функция под названием «Traffic Stop» позволяет владельцам сказать «Alexa, меня остановили», чтобы камеры начали запись и сохранили отснятый материал «в облаке». Наконец, Ring говорит о встроенных функциях конфиденциальности, включая физический затвор камеры и возможность отключения внутренней видео- и аудиозаписи в салоне.

Обе камеры поступят в продажу в следующем году.