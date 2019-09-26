Колонки, камеры наблюдения, умные очки, «кольцо всевластия», конкурент AirPods и голос Сэмюэла Л. Джексона для Alexa. Amazon показала на осенней презентации море новинок





Поздно вечером 25 сентября прошла традиционная ежегодная «железная» презентации Amazon. В рамках мероприятия гигант электронной коммерции представил более пятнадцати (!) устройств, как обновлений старых продуктов с незначительными улучшениями, так и новых моделей. В этой заметке мы коротко рассказываем о всех представленных Amazon новинках.

Обновление линейки устройств Amazon Echo

Echo Dot

Домашний голосовой помощник Amazon Echo Dot в новом (четвертом) поколении в целом сохранил дизайн, но получил весьма заметное функциональное улучшение — в тканевой оббивке корпуса теперь встроены светодиодные часы. Новая модель уже доступна для покупки по цене $59, при этом старая без часов, которая на $10 дешевле, тоже останется в продаже.

All-new Echo (3rd Gen)

Новое поколение базовой умной колонки Amazon Echo, устройство уже доступно для покупки за $99,99. Новая модель получила ряд особенностей старшей версии Echo Plus, представленной в 2018 году. В частотности, упоминаются неодимовые магниты и новые цветовые варианты тканевой обшивки.

Echo Studio

Новая топовая колонка Amazon с поддержкой Dolby Atmos. В ее конфигурацию входит три среднечастотных динамика, расположенные в левой, правой и центральной части корпуса устройства, направленный высокочастотный динамик спереди и 5,25-дюймовый низкочастотный динамик внизу. Amazon называет Echo Studio своей самой инновационной колонкой. Amazon заключила соглашение о сотрудничестве с тремя крупнейшими музыкальными лейбла (Sony, Universal и Warner), чтобы в библиотеке стримингового сервиса Amazon Music появилась высококачественная музыка с поддержкой Dolby Atmos. Устройство уже доступно для предзаказа за $199.

Echo Show 8

Amazon решила расширить линейку умных колонок с дисплеями. Новая модель, как ясно из названия, оснащается 8-дюймовыйм экраном. Она займет место между 5- и 10-дюймовыми моделями Echo Show, представленными ранее. Цена Echo Show 8 — $130, продажи начнутся в сезон рождественских праздников.

Echo Glow

Большинство устройств Echo предназначены для взрослой аудитории, но с Echo Glow компания расширяет предложение на детей. По сути, это детский прикроватный светильник, только не простой, а навороченный — с несколькими режимами свечения («вечеринка» с цветомузыкой или «у костра» с имитацией горящего пламени). Само собой, есть поддержка голосового асситента Alexa, цвет свечения можно настраивать голосом. Цена Echo Glow — $30.

Echo Flex