Колонки, камеры наблюдения, умные очки, «кольцо всевластия», конкурент AirPods и голос Сэмюэла Л. Джексона для Alexa. Amazon показала на осенней презентации море новинок
Поздно вечером 25 сентября прошла традиционная ежегодная «железная» презентации Amazon. В рамках мероприятия гигант электронной коммерции представил более пятнадцати (!) устройств, как обновлений старых продуктов с незначительными улучшениями, так и новых моделей. В этой заметке мы коротко рассказываем о всех представленных Amazon новинках.
Обновление линейки устройств Amazon Echo
Echo Dot
Домашний голосовой помощник Amazon Echo Dot в новом (четвертом) поколении в целом сохранил дизайн, но получил весьма заметное функциональное улучшение — в тканевой оббивке корпуса теперь встроены светодиодные часы. Новая модель уже доступна для покупки по цене $59, при этом старая без часов, которая на $10 дешевле, тоже останется в продаже.
All-new Echo (3rd Gen)
Новое поколение базовой умной колонки Amazon Echo, устройство уже доступно для покупки за $99,99. Новая модель получила ряд особенностей старшей версии Echo Plus, представленной в 2018 году. В частотности, упоминаются неодимовые магниты и новые цветовые варианты тканевой обшивки.
Echo Studio
Новая топовая колонка Amazon с поддержкой Dolby Atmos. В ее конфигурацию входит три среднечастотных динамика, расположенные в левой, правой и центральной части корпуса устройства, направленный высокочастотный динамик спереди и 5,25-дюймовый низкочастотный динамик внизу. Amazon называет Echo Studio своей самой инновационной колонкой. Amazon заключила соглашение о сотрудничестве с тремя крупнейшими музыкальными лейбла (Sony, Universal и Warner), чтобы в библиотеке стримингового сервиса Amazon Music появилась высококачественная музыка с поддержкой Dolby Atmos. Устройство уже доступно для предзаказа за $199.
Echo Show 8
Amazon решила расширить линейку умных колонок с дисплеями. Новая модель, как ясно из названия, оснащается 8-дюймовыйм экраном. Она займет место между 5- и 10-дюймовыми моделями Echo Show, представленными ранее. Цена Echo Show 8 — $130, продажи начнутся в сезон рождественских праздников.
Echo Glow
Большинство устройств Echo предназначены для взрослой аудитории, но с Echo Glow компания расширяет предложение на детей. По сути, это детский прикроватный светильник, только не простой, а навороченный — с несколькими режимами свечения («вечеринка» с цветомузыкой или «у костра» с имитацией горящего пламени). Само собой, есть поддержка голосового асситента Alexa, цвет свечения можно настраивать голосом. Цена Echo Glow — $30.
Echo Flex
Самый «маленький» член семейства Echo. Это «умная» точка доступа к Alexa, рассчитанная на подключение к обычной бытовой розетке (правда, надо учитывать, что вилка американская). Заглушка включает в себя микрофон, небольшой динамик и USB-разъем для зарядки устройств. Стоимость самой точки доступа Flex — $25. Но к ней производитель предлагает различные модули, расширяющие базовую функциональность. Например, можно снабдить ее датчиком движения или подсветкой, стоимость модулей расширения — $14.
Eero
Amazon All-new Eero — последнее дополнение к линейке Wi-Fi Mesh-систем Amazon (вот тут мы подробно рассказывали о том, что такое Mesh-система и с чем ее едят). Можно покупать как по одному роутеру за $99, так и комплектами из трех за $249. Если вкратце, с помощью устройств Eero можно обеспечить бесшовное покрытие Wi-Fi в доме и управлять подключением, отдавая Alexa соответствующие команды, например, активировать гостевой Wi-Fi и отключать интернет для конкретных устройств. Одновременно было объявлено, что API Alexa для голосового управления Wi-Fi станет открытым, производители роутеров Asus, TP-Link, Arris и Lynksys смогут его использовать. То есть, их модели Mesh-роутеров тоже смогут получать поддержку Alexa.
Echo Buds
Еще в начале года стало известно, что Amazon готовит полностью беспроводные наушники с поддержкой Alexa. И вот сейчас эти самые наушники были представлены официально. Смогут ли они составить конкуренцию лидеру рынка Apple AirPods, еще предстоит узнать. Но дизайн у них совершенно другой. В отличие от Apple AirPods, наушники Amazon Echo Buds рассчитаны на более глубокую посадку в ушной раковине. То есть, по форм-фактору они ближе к вакуумным наушникам, нежели к вкладышам. То есть, должны сидеть в ухе надежнее.
Наушники оснащены двойными драйверами. Если точнее, тут используются «арматурные» драйвера. Есть поддержка технологии шумоподавления от компании Bose, включается и выключается двойным касанием по наушнику.
Amazon не ограничивает Echo Buds поддержкой только собственного голосового помощника Alexa, конкурирующие Google Assistant и Apple Siri тоже поддерживаются, активация помощника происходит по длительному удерживанию пальца на внешней стороне корпуса наушника.
Автономность Amazon Echo Buds — до 5 часов. Вместе с комплектным футляром со встроенным аккумулятором получится до 20 часов.
Стоимость наушников — $129, продажи стартуют на Рождество.
Echo Frames
Потребительские умные очки от Amazon. Они очень легкие — всего 31 грамм. Не имеют ни дисплея, ни камер, только встроенные микрофоны и направленные динамики для общения с голосовым помощником Alexa. Также очки не являются автономным устройством и рассчитаны на сопряжение со смартфоном. Цена — $180 по приглашению и $250 после поступления в открытую продажу. Автономность Echo Frames — один день (при условии 40 взаимодействий с Alexa, 45 минут проигрывания музыки, 20 минут телефонных разговоров и 90 уведомлений).
Echo Loop
Как и умные очки Echo Frames, «кольцо всевластия» Echo Loop, является экспериментальным носимым устройством. Это умное кольцо с интегрированным помощником Alexa, динамиком и микрофоном. По сути, предназначение такое же, как у умных очков (взаимодействие с Alexa), с той лишь разницей, что это кольцо.
У него есть механизм обратной связи — с помощью вибрации оно уведомляет о сообщениях на сопряженном смартфоне. Корпус изготовлен из титана, а автономность — один день. Цена — $130 по приглашению и $180 после поступления в свободную продажу.
На презентации Amazon анонсировала новую камеру видеонаблюдения Ring Indoor Cam в крошечном корпусе за $59. Она может работать как от сети, так и от батареи. Также была показана обновленная версия камеры Stick Up Cam за $100.
Cool demonstration of what’s to come to Ring Doorbells! Alexa can answer the door for you and take a message pic.twitter.com/8rM6ytONEt
— Tim Schofield (@qbking77) September 25, 2019
Еще один анонс — комплект Ring Retrofit Alarm Kit для модернизации существующей в доме системы сигнализации «умными» функциями Ring. Базовый комплект стоит $199.
Amazon Smart Oven
AmazonBasics Microwave с поддержкой Alexa стала самой продаваемой микроволновой печью на Amazon. Новое поколение умной микроволновки отличается поддержкой конвекции, фритюрницы и функции разогрева. Она поставляется в комплекте с помощником Echo Dot. Стоимость Smart Oven — $250.
Amazon Sidewalk и Fetch
Sidewalk — новый протокол беспроводной сети дальнего радиуса действия с низкой пропускной способностью, предназначенный для интернета вещей. Он используется частоту 900 МГц для обеспечения взаимодействия «умных» устройств между собой. Пока технических деталей нет, но дальность связи должна быть около полутора километров — в зависимости от взаимного расположения базовой станции и устройств. Сейчас Amazon испытывает около 700 тестовых устройств в Лос-Анджелесе, чтобы проверить работу точек доступа. При наличии достаточно большого числа точек доступа можно построить сеть с очень широким охватом.
Первым серийным устройством с поддержкой Sidewalk станет трекер домашних животных Ring. Fetch. Другие производители тоже смогут добавить поддержку протокола Sidewalk в своих устройства.
Amazon Alexa
Обновления политики конфиденциальности:
- добавлена возможность автоматического удаления голосовых записей пользователей, хранящихся от 3 месяцев до года;
- можно будет полностью выключать микрофон или камеру в зависимости от устройства;
- вскоре появится режим Home, в котором устройства не смогут записывать ни аудио, ни видео;
- поддержка новых команд, которые позволят лучше контролировать работу с ассистентом. Например, можно будет спросить: «Alexa, расскажи, что ты слышала», чтобы определить, не слышал ли помощник что-то лишнее. При необходимости можно будет дать команду: «Alexa, удали все голосовые записи за сегодня».
Функциональные улучшения:
- Обновление голосового движка Alexa — для перевода текста в речь теперь используется ИИ-технология Neural TTS (Text to speech), как у Apple Siri, что должно повысить качестве работы функции;
- Алгоритм Alexa Wake-Word повысит точность распознавания и снизит количество ложных срабатываний;
- Распознавание нескольких языков одновременно (сначала будет поддерживаться пары английский + испанский, английский+ французский или английский+хинди);
- Функция Alexa Guest Connect позволит получать доступ к музыкальной коллекции Amazon Music вне дома;
- Функция контроля Alexa Communications for Kids позволит родителям контролировать общение детей с ассистентом и настраивать «белые» списки с разного рода действиями;
- На устройствах Echo появится сервис Food Network Kitchen с уроками кулинарии, Alexa сможет зачитывать рецепты или выводит их на экран умного дисплея;
- Alexa научится распознавать эмоциональные изменения в голосе пользователя и менять стиль своего общения в зависимости от ситуации;
- У Alexa появятся новые голоса, причем это будут голоса различных знаменитостей. Первой приглашенной звездой стал знаменитый американский актер Сэмюэль Л. Джексон, который известен своей любовью к использованию нецензурных ругательств. Специально для поклонников актера добавят два режима с голосом актера — с матом и без. Будут и голоса других знаменитостей, за каждый придется заплатить отдельно $0,99. Важно отметить, что Alexa не использует заранее записанные фразы. Для воспроизведения чужих голосов используются технологии машинного обучения и нейросети.