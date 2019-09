Колонки, камеры наблюдения, умные очки, «кольцо всевластия», конкурент AirPods и голос Сэмюэла Л. Джексона для Alexa. Amazon показала на осенней презентации море новинок

На презентации Amazon анонсировала новую камеру видеонаблюдения Ring Indoor Cam в крошечном корпусе за $59. Она может работать как от сети, так и от батареи. Также была показана обновленная версия камеры Stick Up Cam за $100.

Cool demonstration of what’s to come to Ring Doorbells! Alexa can answer the door for you and take a message pic.twitter.com/8rM6ytONEt

— Tim Schofield (@qbking77) September 25, 2019