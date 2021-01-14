Обновление Windows 10 Sun Valley принесёт улучшенный интерфейс и ряд новых функций для продуктивности





Корпорация Microsoft в настоящее время работает над очередным крупным обновлением для операционной системы Windows 10. Оно выйдет ближе к концу года и принесёт ряд существенных новшеств в плане дизайна и функциональных возможностей. Обновление под кодовым названием Sun Valley станет крупнейшим за всё время существования Windows 10.

Пока что сама Microsoft не поделилась своими детальными планами относительно Sun Valley, однако источники, осведомлённые с планами компании, позволяют пролить свет на грядущее обновление.

Итак, Windows 10 ожидает существенная переработка пользовательского интерфейса. Она включает скругление углов на кнопках, окнах приложений и элементах оболочки, таких как меню «Пуск» и Центр действий. Также обновление ожидает устаревшие интерфейсы Проводника, Свойств файлов и диалоговых окон копирования, они будут переработаны в соответствии с современными интерфейсами Windows. Более того, некоторые элементы ОС ожидает очистка для создания более простого и компактного взаимодействия с пользователем. Вместе с тем, Microsoft работает над «упрощенной» панелью задач, что предусматривает перемещение большую её часть в Центр действий, как в Windows 10X. Ожидается, что в ОС появится опциональная версия меню «Пуск» в стиле Windows 10X, которую можно будет активировать вместо нынешних плиток. Большинство встроенных приложений получат обновление дизайна, включая Настройки и Проводник. Наконец, следует ожидать появления новых более плавных и оптимизированных анимаций.

Помимо визуальных изменений, обновление Sun Valley принесёт и ряд новых функций в пользовательский интерфейс, которые позволят повысить продуктивность в рабочих процессах. Microsoft планирует добавить новую диаграмму использования батареи в приложение «Настройки», в которой будет указано, какие приложения потребляли больше всего энергии в любой конкретный час. Там же будут доступны инструменты, которые не позволят приложениям активно разряжать батарею в будущем. Новая функция позволит отделить вкладки Microsoft Edge от окон приложений в режиме привязки, что упрощает организацию, поиск и привязку нужного контента. Это будет удобно для тех, у кого одновременно открыто много вкладок и приложений, и они могут не помнить, какая вкладка открыта в каком окне браузера.

Дополнительно Microsoft создаёт новую функцию «приборной панели», которая может находиться в области просмотра задач и предоставлять обзор всего, что происходит с учётной записью Microsoft пользователя или корпоративной учётной записью, включая предстоящие события календаря, последние документы в Office, электронные письма, список дел и другие связанные новости и интересы.

Для планшетов разрабатывается новый «слой жестов», который находится над пользовательским интерфейсом и позволяет пользователям сенсорных устройств использовать жесты для управления окнами приложений и системной навигацией. Это будет похоже на жесты трекпада, которые есть сегодня в Windows 10, но их можно выполнить с помощью сенсорного экрана. Например, можно будет свернуть окно приложения, проведя вниз четырьмя или пятью пальцами.

Наконец, Microsoft пойдёт на встречу «опытным пользователям» и позволит удалять большинство встроенных приложений. Пока что можно удалять лишь ограниченное количество приложений, но после выхода Sun Valley такой список удаляемых встроенных приложений будет значительно увеличен.

Корпорация Microsoft надеется выпустить Sun Valley в качестве очередного обновления осенью этого года, вероятно, в октябре. Участники программы Windows Insider начнут получать обновления с функциями Sun Valley уже в ближайшие недели.

Источник: windowscentral