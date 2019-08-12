Официальная презентация электромобиля Porsche Taycan назначена на 4 сентября, ее проведут одновременно в Германии, Китае и Канаде

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Компания Porsche официально объявила, что премьера серийной версии электромобиля Taycan состоится 4 сентября — финальный отсчет уже можно увидеть на сайте, где спустя 23 дня можно будет посмотреть прямую трансляцию события. Интересно, что компания собирается провести сразу три мероприятия на всех ключевых рынках — в Германии, Китае и Канаде.

Подробности презентации пока не известны, однако кроме представителей бренда на ней будет присутствовать бывший пилот F1 Марк Уэббер, выступавший за заводскую команду Porsche в Чемпионате мира по автогонкам на выносливость.

Напомним, что Porsche Taycan получит электрическую двигательную установку мощностью 600 л.с. (440 кВт), которая способна разогнать ее до 100 км/ч менее, чем за 3,5 секунды и до 200 км/ч менее чем за 12 секунд. Запас хода от полного заряда батарей составляет 500 км по измерительному циклу NEDC.

В момент запуска электромобиль будет поддерживать зарядку мощностью до 250 кВт, а с 2021 года — до 350 кВт. Кстати, после приобретения владельцы электромобилей Porsche Taycan смогут три года бесплатно заряжаться в сети зарядок Electrify America.

После выхода базовой версии ожидается появление еще нескольких модификаций электромобиля с различной мощностью, объемом батарей и приводом только на заднюю или на обе оси. В частности, упоминается о вариантах с батареей на 80 кВтч (базовая версия) и 96 кВтч с мощностью от 300 до 600 л.с.

Стоимость начальной версии Porsche Taycan по слухам будет стартовать с отметки $80 тыс., точный ценник мы узнаем через три недели.

Источник: Electrek