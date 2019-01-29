Владельцы электромобилей Porsche Taycan смогут три года бесплатно заряжаться в сети зарядок Electrify America

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Потенциальных владельцев электромобилей Porsche Taycan трудно заподозрить в нехватке средств на зарядку своих будущих спорткаров. И тем не менее немецкий автопроизводитель решил привлечь их программой лояльности, заявив, что американские покупатели данных электромобилей смогут бесплатно пользоваться скоростными зарядками сети Electrify America на протяжении трех лет с момента покупки.

После покупки Porsche Taycan его владелец может неограниченное количество раз подключаться к данной сети зарядок на 30-минутные сессии зарядки. В обычных условиях сеть берет $1,00 за подключение, $0,30-$0,35 за минуту зарядки и $0,40 за минуту простоя.

Отметим, что благодаря 800-вольтовой схеме, этот электромобиль может получить порядка 100 км запаса хода всего за 4 минуты зарядки на скоростных станциях мощностью до 350 кВт.

На данный момент в сети Electrify America присутствует более 300 зарядных станций на скоростных шоссе в 42 штатах США и более 180 зарядных станций в 17 крупных городах по всей стране.

Помимо сотрудничества с данной сетью, в Porsche анонсировали инвестиции в размере $70 млн, которые пойдут на развитие зарядной инфраструктуры в США. В частности, компания планирует установить скоростные зарядные станции во всех 191 дилерских центрах страны, чтобы владельцы электромобилей могли подзарядить свои средства передвижения при посещении таких центров.

Напомним, что недавно Porsche увеличила предварительный заказ на производство электромобилей Taycan с 20 тысяч до 40 тысяч экземпляров в связи с высоким количеством предзаказов. Модель получит электрическую двигательную установку мощностью 600 л.с. (440 кВт), которая способна разогнать ее до 100 км/ч менее, чем за 3,5 секунды и до 200 км/ч менее чем за 12 секунд. Запас хода от полного заряда батарей составляет 500 км по измерительному циклу NEDC.

Базовая версия Porsche Taycan будет стоить от $75,000, средняя версия Taycan 4S — порядка $100,000, а самая продвинутая Taycan Turbo потянет на $130,000 и выше. Старт продаж ожидается примерно через год, чтобы зарезервировать свой Porsche Taycan, потенциальному клиенту предложили внести на депозит $2,500.

Источник: Electrify America