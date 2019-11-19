Официально: Электрический седан BMW i4 выйдет на рынок в 2021 году, он получит мощность 380 кВт / 530 л.с. и батарею на 80 кВтч с запасом хода 600 км

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За два года до официального анонса немецкий автопроизводитель BMW решил частично раскрыть технические детали своего будущего серийного электромобиля BMW i4 и даже опубликовал несколько фотографий модели в камуфляже.

Новинка будет построена на платформе BMW eDrive пятого поколения, которая дебютирует в модели BMW iX3 в 2020 году, а затем будет использоваться в электромобилях BMW iNEXT и BMW i4 начиная с 2021 года. По словам представителей компании, все компоненты платформы, включая электродвигатели, силовую электронику, зарядный преобразователь и высоковольтную батарею, были разработаны с нуля.

В седане BMW i4 будет использоваться электродвигатель мощностью 380 кВт / 530 л.с., что соответствует уровню ДВС формата V8 из текущей линейки автомобилей BMW. Разгон от 0 до 100 км/ч займет всего 4 секунды, а максимальная скорость превысит отметку 200 км/ч.

При создании батареи основной упор был сделан на «плоский» дизайн, позволяющий сохранить узнаваемый силуэт спортивных седанов бренда, и максимальную энергетическую плотность. В результате батарея емкостью 80 кВтч весит 550 кг и обеспечивает запас хода порядка 600 км. Она будет поддерживать скоростную зарядку мощностью до 150 кВт на которой можно будет зарядить аккумуляторы до 80% примерно за 35 минут или же добавить 100 км запаса хода за 6 минут заряда.

Немецкий автопроизводитель заявил, что электрический седан BMW i4 начнут серийно производить в 2021 году на основной фабрике в Мюнхене, вместе с ДВС- и гибридными моделями BMW 3, BMW 4, BMW M4.

Напомним, что в середине текущего года BMW пообещала выпустить на рынок к 2023 году 25 новых «зеленых» автомобилей — 12 электромобилей и 13 гибридов. Ожидается, что вместе с BMW i4 немцы также выпустят на рынок компактный BMW i1, который займет нишу «бюджетного» электромобиля, ориентированного на широкие массы покупателей.

Источник: BMW