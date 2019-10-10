Немецкий бренд планирует выпустить серийный электрический хэтчбек BMW i1 уже в 2021 году





В конце лета появилась информация, что немецкий автопроизводитель не будет больше обновлять электромобиль BMW i3, а заменит его новым компактным электрокроссовером BMW iX1. Теперь же глава подразделения электромобилей бренда заявил, что следующей «зеленой» серийной моделью бренда станет хэтчбек BMW i1, построенный на одноименной ДВС-версии модели.

По данным Роберта Ирлингера, новинка выйдет на рынок уже в 2021 году, то есть чуть больше, чем через год. Модель BMW i1 займет нишу «бюджетного» электромобиля (естественно, по сравнению с другими моделями бренда), ориентированного на широкие массы покупателей. В плане дизайна новинка будет практически полной версией хэтчбека BMW первой серии, за исключением небольших изменений, подчеркивающих электрическую сущность модели.

Мы уже могли наблюдать подобную трансформацию на примере электрокроссовера BMW iX3, построенного на ДВС-модели BMW X3 и скорее всего, увидим ее на примере пары BMW X1 и BMW iX1. Источники также подчеркнули, что в компании взяли курс на выпуск электрических моделей, которые не будут выделяться на фоне бензиновых моделей. Таким образом, модели наподобие BMW i3 будут выпускаться в качестве концептов, тогда как на дороги будут выезжать привычные обычному пользователи автомомбили.

BMW iX3 и BMW X3



Глава подразделения электромобилей BMW Роберт Ирлингер также отметил, что у компании нет фиксированного графика по электрификации своей линейки. В зависимости от пожеланий потенциальных покупателей и положения на рынке, компания сможет быстро переделать любую свою модель (как на передне-, так и на заднеприводной платформе) в электромобиль.

Напомним, что в середине текущего года BMW пообещала выпустить на рынок 12 новых электромобилей и 13 новых гибридов уже к 2023 году. Уже к концу 2019 года BMW рассчитывает довести количество проданных электромобилей и гибридов до отметки 0,5 млн штук.

В следующие два года компания начнет продавать пять новых электромобилей. К сити-кару BMW i3, который на данный момент произведен в количестве 150 тыс. штук, также добавится Mini Electric (производство в Оксфорде, Великобритания), в 2020 году — BMW iX3 (производство в Шэньяне, Китай), в 2021 — BMW iNEXT (производство в Дингольфинге, Германия) и BMW i4 (производство в Мюнхене, Германия). Также компания вскоре представит подключаемые гибриды BMW 3 Series, BMW 7 Series, BMW X5, BMW X3, BMW X1 Long Wheelbase Version, BMW 5 Series, BMW 2 Series Active Tourer и т.д.

Источник: Engadget