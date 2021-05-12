Официально: Футуристичный электрический концепт MG Cyberster станет серийной моделью (после того, как собрал более 5000 предзаказов)





При взгляде на электрический концепт MG Cyberster трудно представить, что это нечто большее, чем шоу-кар, демонстрирующий полет фантазии и творческие способности нового дизайнера бренда. И тем не менее, это так — компания официально объявила, что запускает модель в серийное производство, основываясь на интересе публики.

Виртуальная премьера концепта MG Cyberster состоялась в начале апреля, а спустя несколько дней его привезли на Шанхайский автосалон, где с электрическим спорткаром смогли ознакомиться все желающие. Бренд MG и материнский концерн SAIC объявили, что если электромобиль соберет более 5000 предзаказов до 31 июля, то в MG серьезно задумаются о запуске серийной версии. Более 5000 предзаказов на краудфандинговой платформе MG CyberCUBE удалось собрать заметно раньше, так что проекту дали «зеленый свет».

Особо подчеркнем, что предзаказ не представлял собой ни к чему не обязывающего согласия — каждый из 5000 потенциальных клиентов внес порядка $150 (RMB 1000) в знак серьезности своих намерений. Полной суммы в $780,000 явно недостаточно для запуска серийного производства, однако в настолько интересный публике проект вложится сам бренд.

Напомним, что по данным разработчиков компактный двухдверный двухместный родстер MG Cyberster с открытой крышей и поддержкой 5G будет способен разогнаться до 100 км/ч менее, чем за три секунды, а запас хода от батареи неназванной емкости составит порядка 800 км (500 миль). Так как бренд MG уже официально представлен в Украине, не исключено появление данного электромобиля и в нашей стране.

Источник: Electrek