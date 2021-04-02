Концепт электрического двухместного спорткара MG Cyberster обещает разгон до 100 км/ч менее, чем за 3 сек и запас хода 800 км





Британский автопроизводитель MG Motor, принадлежащий китайской корпорации SAIC Motor, представил концепт электрического спорткара MG Cyberster. Новинка должна впервые предстать перед публикой в конце текущего месяца в рамках Shanghai Motor Show, а пока разработчики ограничились изображениями и краткими характеристиками.

Дизайн новинки разрабатывался в лондонском MG Advanced Design Centre, он является своеобразной данью уважения классическому родстеру бренда MGB Roadster, который выпускался в 60-х годах прошлого века. Основные особенности дизайна — стильные фары Magic Eye (они «проявляются» только после включения), не менее стильные задние фонари в стиле британского флага, LED-элементы подсветки практически по всему периметру («лазерный пояс»), идентификация водителя по отпечатку, отсутствие классических зеркал заднего вида и т.д.

По официальным данным этот компактный двухдверный и двухместный родстер с открытой крышей и поддержкой 5G будет способен разогнаться до 100 км/ч менее, чем за три секунды, а запас хода от батареи неназванной емкости составит порядка 800 км (500 миль). Впрочем, так как речь идет о концепте, то это всего лишь декларация о намерениях, а не реальные характеристики.

В любом случае, если создатели MG Cyberster решат довести модель до стадии серийного производства, то это будет весьма интересная «игрушка» для любителей спорткаров, а возможно даже и более доступный конкурент Tesla Roadster.

Источник: Electrek, MG Motor