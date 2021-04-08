MG офіційно виходить на ринок України з 5 автомобілями, включаючи два електрокросовери — MG EZS та MG Marvel R





Британсько-китайський бренд MG призначив Віннер Імпортс Україна своїм офіційним дистриб’ютором, відповідальним за розвиток бренду MG в нашій країні, тим самим визнавши стратегічну важливість українського ринку. Дистриб’юторська угода була підписана обома сторонами 7 квітня 2021 року. Нові дилерські центри MG відчинять свої двері в 3 кварталі 2021 року, тоді ж стартують продажі та сервіс для клієнтів марки MG в Україні.

Представники бренду зазначили, що автомобілі MG розроблені з урахуванням вподобань європейських водіїв; бренд пропонує безпечні, сучасні, функціональні автомобілі за привабливими цінами. Всі нові MG виготовляються з комплектуючих високого рівня від передових світових постачальників із Fortune 500 та забезпечуються повною гарантією від виробника на 5 або 7 років залежно від моделі.

Вихід на ринок бренду MG запланований на 3 квартал 2021 року з 5 моделями:

MG HS — средньорозмірний SUV, MG EZS — компактний SUV, 100% електричний (запас ходу згідно WLTP 263 км) MG ZS — компактний SUV, бензинові двигуни MG 5 — компактний седан, бензинові двигуни MG Marvel R — середньорозмірний SUV,100% електричний (новий флагман, запас ходу згідно WLTP 400 км+)

«Це справді честь і привілей представляти в Україні таку шановану торгову марку, як MG. Ми вважаємо, що додавання MG до нашого портфоліо брендів на 100% узгоджується з основним баченням Winner — надання найкращих у своєму класі автомобільних продуктів та послуг для наших клієнтів. Ми прагнемо довготермінової присутності в Україні і сподіваємось на такі ж довгострокові відносини з MG » — прокоментував подію Петро Рондяк, голова правління Winner Group Ukraine.

«Ми раді, що Україна тепер приєднається до групи європейських країн, які вже приймають участь у відродженні бренду MG в Європі. Ми з нетерпінням чекаємо на презентацію нових моделей MG українцям!» — прокоментував Вейлі Тцай (Mr.Weili Cai), MG Директор Відділу Закордонних Продажів.

Компанія MG Motor була створена в 1924 році в Великій Британії, в 2007 році вона стала власністю китайської компанії SAIC Motor. На сьогоднішній день бренд MG є лідером із експорту автомобілів із КНР, що продається у понад 60 країнах та регіонах світу в тому числі в 14 країнах ЄС. Щоб відзначити 100-річчя бренду, в рамках стратегії «Mission 100» MG планує вийти на 100 світових ринків і забезпечити річний обсяг продажів до одного мільйона автомобілів до 2024 року.

Нещодавно бренд презентував концепт електричного двомісного спорткара MG Cyberster, який обіцяє розгін до 100 км/год менш, ніж за 3 сек і запас ходу 800 км.

Джерело: Віннер Імпортс Україна