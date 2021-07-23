Официально: Концепт электромобиля Mercedes-Benz Vision EQXX с запасом хода 1000 км выйдет в начале 2022 года





Во время вчерашнего представления новой стратегии электрификации немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz уделили время и ранее анонсированному «дальнобойному» концепту Mercedes-Benz Vision EQXX. Немцы подтвердили, что электромобиль можно будет увидеть уже в начале 2022 года, а технологические решения, использованные при его создании, в скором времени перекочуют на серийные электромобили бренда.

Итак, Mercedes-Benz Vision EQXX получит запас хода свыше 1000 км (интересно, что ранее озвучивался ориентир в 1200 км), причем это будет реалистичное значение для использования на дорогах общего пользования со скоростью потока, а не цифра, полученная в тепличных условиях испытательных треков. Создатели концепта уделяют особое внимание не объему батареи, а экономичности расхода заряда, рассчитывая добиться значения менее 10 кВтч на 100 км пробега. Из этого утверждения можно сделать вывод, что в модели будет использоваться батарея не более чем на 100 кВтч.

В данное время над концептом усиленно работает команда инженеров из Mercedes-Benz F1 High Performance Powertrain division, которым уже удалось добиться значительного прогресса.

Напомним, что вчера немецкий автопроизводитель сообщил, что собирается инвестировать в электрификацию модельного ряда более 40 млрд евро в период с 2022 по 2030 год. В результате уже к 2025 году у каждой серийной модели производителя будет полностью электрическая версия, а к концу текущего десятилетия (не позднее 2030 года) бренд станет полностью электрическим и будет продавать исключительно электромобили.

Источник: Mercedes-Benz