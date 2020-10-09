EQS, EQE, EQB и другие: В ближайшие годы Mercedes-Benz выпустит на рынок шесть электромобилей семейства EQ (и концепт Vision EQXX с запасом хода 1200 км)





Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz рассказал о новых моделях электромобилей, которые будут представлены в ближайшие годы. Семейство электромобилей EQ будет построено на модульной масштабируемой архитектуре, которая позволяет строить разнообразные модели — от компактных седанов до крупных кроссоверов.

На вершине семейства находится премиальный седан EQS с запасом хода 700 км (WLTP), представляюющий собой экологическую версию Mercedes-Benz S-Class. Первый взгляд на эту модель можно получить с помощью концепта Mercedes-Benz Vision EQS, представленного в сентябре прошлого года.

В данный момент предсерийная версия EQS проходит финальные ходовые испытания в Германии, Китае и США, во время тестов модель преодолела более 2 млн километров. Производить EQS будут на том же заводе «Factory 56» в Зиндельфингене (Германия), где собирают Mercedes-Benz S-Class, на рынок новинка выйдет уже в следующем году.

Немцы также работают над концептом Mercedes-Benz Vision EQXX, который сможет проехать от одного заряда более 1200 км. Решения используемые в этом концепте позже будут использоваться в серийных электромобилях бренда.

Представители Daimler также упомянули о трех новых моделях EQS SUV, EQE и EQE SUV, которые будут представлять собой крупноразмерный кроссовер премиального класса, а также седан и кроссовер среднего класса соответственно. Их выхода запланирован начиная с 2022 года. В компактном классе немцы порадуют кроссоверами EQA и EQB, причем производство первого стартует до конца текущего года, а второй выйдет на рынок в 2021 году.

Напомним, что в данный момент компания уже серийно выпускает среднеразмерный кроссовер EQC и пассажирский минивэн EQV. В рамках иницативы «Ambition 2039» Daimler собирается выйти на продажи исключительно электрических моделей к 2039 году, при этом к 2030 году компания рассчитывает продавать не менее 50% электромобилей и подключаемых гибридов.

Источник: Daimler